Vuelta kolmas etapp lõppes põneva finišiheitlusega

Jalgrattasport
David Gaudu
David Gaudu Autor/allikas: SCANPIX/AFP
Jalgrattasport

Hispaania velotuuri kolmanda etapi (San Maurizio Canavese - Ceres; 139 km) võitis prantslane David Gaudu, kes pani oma paremuse maksma lõputõusu viimasel paarikümnel meetril.

Viimane täielikult Itaalia pinnal sõidetud etapp oli künklik, 1948 tõusumeetri ning ühe teise kategooria tõusuga. Etapp lõppes 2,5-kilomeetrise lauge tõusuga (3,2%), kuid keeruliseks tegid finiši viimasel kilomeetril olnud kitsad kurvid.

Sõidu teist poolt kontrollinud Lidl-Trek suutis etapi soosiku Mads Pederseni finišiheitluseks panna heale positsioonile, aga lõpukurvid suurepäraselt läbinud Gaudu kerkis taanlasest mööda ning teenis oma karjääri kolmanda etapivõidu suurtuuridelt. Kaks eelmist tulid 2020. aasta Vueltal.

Madis Mihkels (EF Education - Easypost) ületas finišijoone võitjast 1.19 hiljem ning sai 101. koha. Kokkuvõttes on Eesti meistrisärki kandev Mihkels 143. kohal (+12.46). Üldarvestuse liidrina jätkab esmaspäeval kolmanda koha saanud Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease A Bike), kellel on Gauduga kokkuvõttes sama aeg.

Toimetaja: Anders Nõmm

