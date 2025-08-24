Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

Loosi tahtel läheb Eesti esireket avaringis kokku valitseva Euroopa meistri ja maailma edetabelis 19. kohal asuva Line Kjaersfeldtiga Taanist.

"Loos on raske, ikkagi valitsev Euroopa meister. Kui vaadata kogu tabelit, siis on minu arvates siiski mängitav vastane ning võin loosiga pigem rahul olla. Olen temaga varasemalt paaril korral kohtunud, kuid viimastel aastatel mitte. Ootan meie kohtumist põnevusega. Arvan, et mul on omad võimalused," hindas Kuuba oma väljavaateid MM-il.

Kuuba ja Kjaersfeldti mäng toimub teisipäeval, 26. augustil. Kohtumise täpne kellaaeg selgub esmaspäeval.

Naiste üksikmängus on kõrgeima asetusega mängijaks maailma edetabeli liider ja Pariisi olümpiakuld An Se Young Lõuna-Koreast. Meeste üksikmängus on esimese paigutusega maailma esireket Shi Yu Qi Hiinast. Teise asetusega on eurooplastest maailma edetabelis kõrgeimal, teisel, kohal asuv Anders Antonsen Taanist.