X!

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

Sulgpall
Kristin Kuuba
Kristin Kuuba Autor/allikas: Oleg Hartsenko/Eesti Sulgpalliliit
Sulgpall

Esmaspäeval Pariisis algavatel sulgpalli maailmameistrivõistlustel on eestlastest naiste üksikmänguturniiril võistlemas Kristin Kuuba.

Loosi tahtel läheb Eesti esireket avaringis kokku valitseva Euroopa meistri ja maailma edetabelis 19. kohal asuva Line Kjaersfeldtiga Taanist.

"Loos on raske, ikkagi valitsev Euroopa meister. Kui vaadata kogu tabelit, siis on minu arvates siiski mängitav vastane ning võin loosiga pigem rahul olla. Olen temaga varasemalt paaril korral kohtunud, kuid viimastel aastatel mitte. Ootan meie kohtumist põnevusega. Arvan, et mul on omad võimalused," hindas Kuuba oma väljavaateid MM-il.

Kuuba ja Kjaersfeldti mäng toimub teisipäeval, 26. augustil. Kohtumise täpne kellaaeg selgub esmaspäeval.

Naiste üksikmängus on kõrgeima asetusega mängijaks maailma edetabeli liider ja Pariisi olümpiakuld An Se Young Lõuna-Koreast. Meeste üksikmängus on esimese paigutusega maailma esireket Shi Yu Qi Hiinast. Teise asetusega on eurooplastest maailma edetabelis kõrgeimal, teisel, kohal asuv Anders Antonsen Taanist.

Toimetaja: Anders Nõmm

viimased uudised

24.08

Gordejev rõõmustas Pärnus enneaegselt lõppenud päeval kodupublikut

24.08

Kristin Kuuba kohtub MM-il avaringis valitseva Euroopa meistriga

24.08

Fernandes eksis penaltil ja ManU jätkab võiduta

24.08

Jürgenson jääb MM-hooajaga rahule: saime kaotuse kilomeetrile päris heasse kohta

24.08

Räppo raskelt tulnud võidust: tahtsin seda väga

24.08

ETV spordisaade, 24. august

24.08

Raducanu lõpetas New Yorgis slämmitiitlile järgnenud võidupõua

24.08

Hollas ja Remmelg said MK-etapil kolmanda koha

24.08

Maiko Tamm võitis esimese eestlasena rallikrossi EM-etapi

24.08

MM-tiitli poole kihutava Marquezi võimas hoog sai jätku ka Ungaris

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19.08

HC Tallinn uuel hooajal kõrgliigas ei osale: naaseme vaid kahel juhul

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.08

Tallinna Ironmani võitis taas Hohenhadl, naiste seas võidutses Krain

24.08

Ironmani poolpikal distantsil jäid võidud Eestisse

23.08

Ironmanil üheksandaks jäänud Läänemets: minu jaoks oli ilm ideaalne!

24.08

Eesti rühmkava koondis saavutas MM-il läbi aegade parima tulemuse

23.08

Viiekordne maailmameister vahetab olümpiale pääsemiseks spordiala

23.08

Eestlasest vormeliinsener: iga meeskond mängib tugevalt reeglitega

24.08

Saksamaa pidi Reali viskekahuri koju jätma

24.08

Robin Kool jäi e-spordi MM-il ootamatult medalita, maleäss Carlsen tuli kullale

24.08

Vingegaard võitis kukkumisele vaatamata Vuelta teise etapi

24.08

Arsenal lõi uustulnuka võrku viis palli ja andis 15-aastasele debüüdi

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo