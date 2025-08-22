Korvpallikoondise kapten Siim-Sander Vene hakkab mängima Leedus

34-aastane Vene on Leedu korvpalliga hästi tuttav, sest ta kuulus pikalt Kaunase Žalgirise süsteemi. Lisaks on ta laenul viibinud Kaunase Atletases, Baltais ja Prienais, vahendab Delfi.

Eelmisel hooajal esindas Vene Poola meistriliigas mängivat Ostrow Wielkopolskit.

"Vene on kõrge korvpalli IQ-ga mängija ja tal on tugevatest liigadest palju kogemusi," ütles Šiauliai spordidirektor Ginas Rutkauskas võistkonna kodulehe vahendusel. "Kui ta on eesliinimängija, suudab ta juurde anda ka loovust. Nii mina kui ka peatreener (Darius Songaila) tunneme teda hästi, seega pole meil mingit kahtlust, et ta sobib meie süsteemi."

Šiauliai võitis 2000. aastate alguses üheksal korral Leedu meistriliiga pronksi, lõppenud hooajal saadi seitsmes koht.