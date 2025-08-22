X!

Pajur võitis Balti keti velotuuri pikima etapi ja kerkis üldliidriks

Jalgrattasport
Markus Pajur
Markus Pajur Autor/allikas: Tanel Meos (BCT)
Jalgrattasport

Balti keti velotuur algas Riias Bikernieki ringrajal peetud 5,4 km pikkuse meeskondliku eraldistardiga. Kiire ja kurvilise etapi võitis Eesti rahvuskoondis, pärastlõunal toimunud velotuuri pikima etapi (186,5 km) Riiast Valka võitis Markus Pajur.

Eesti rahvuskoondis läbis hommikul meeskondliku eraldistardi raja kuue minuti ja ühe sekundiga. Viie sekundiga edestati rootslaste Lucky Sport Cycling Team'i ja kümnega taanlaste Team CO: Play Giant Store'i.

Õhtul sõideti tuuri pikim etapp Riia–Valga. Etapile startis üldliidri kollases särgis koondislane Rait Ärm. Sõidu algfaasis pääses peagrupilt eest ära kaks ratturit, kes peale Siguldas peetud vahefinišit taas kinni püüti. Sõidu edenedes purunes peagrupp kaheks ning mööda viimaseid tehnilisi kurve jõudis piirilinna keskväljakul esimesena finišisse Eesti rahvuskoondist esindav Markus Pajur ajaga 3:51.21, edestades Ärmi ja Quick Pro Teami kuuluvat Oskar Nisu, kes said kirja Pajuriga sama aja.

"Plaan olin mängida finiš Ärmi peale, kuid asjad läksid veidi teisiti. Lõpuks töötas see meie kasuks. Me olime arvestanud, et grupp läheb Siguldas pooleks. Tekkis väga suur grupp ja teadsime, et ühel hetkel oleme me jamas, sest meil oli ees viis koondislast ja teised ei ole selle üle väga õnnelikud ehk siis pidime palju ohverdama," ütles etapivõidu noppinud Pajur.

Tuuri üldliidrina jätkab koondisekaaslaselt liidrisärgi röövinud Pajur. Teisena läheb laupäevasele etapile (Tartu - Antsla - Tartu; 175,6 km) vastu liidrile kaks sekundit kaotav Rait Ärm (Eesti koondis) ning kolmandana 11 sekundi kaugusel Axel Källberg (Lucky Sport Cycling Team). 

Toimetaja: Anders Nõmm

