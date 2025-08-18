Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

Juba selle nädala lõpus, 22.–24. augustil, naaseb pärast aastast pausi legendaarne Balti keti velotuur. Kolmepäevane jõuproov saab tänavu avastardi Lätis ning kulmineerub Lõuna-Eesti künklikel ja tehnilistel teedel. Starti on oodata 17 rahvusvahelist meeskonda, nende seas kolm kodumaist tiimi: Eesti rahvuskoondis, Quick Pro Team ning Peloton.

Tuuri avab kiire meeskondlik eraldistart Riia Bikernieki ringrajal ning samal päeval sõidetakse Riiast Valgasse. 23. augustil sõidetakse Lõuna-Eesti künklikul maastikul ning pühapäeval kulmineerub tuur grupisõiduga läbi Jõgevamaa. Teise ja kolmanda etapi võistluskeskus koos stardi- ning finišialaga asuvad Ülenurmel Eesti Põllumajandusmuuseumi vahetusläheduses.

"See, et esimese etapi nii karmi tegime, on võistlejatele ja korraldajatele paras pähkel," kommenteeris võistluse direktor Allar Tõnissaar. "Meil on hetkel ainult kaks riiki kes tuuri korraldavad ja selleks, et tiimidel oleks motivatsiooni siia tulla, siis kahest etapist ei piisa. Oleks vaja teha kolm või isegi natuke rohkem, sest see üks päev loeb neile nii UCI (Rahvusvaheline Jalgratturite Liit) punktide kui auhinnarahade suhtes."

Tõnissaare sõnul ootavad korraldajad fänne aktiivselt raja äärde endale sobivasse kohta kaasa elama. Teretulnud on ka igasugused kostüümid ja loosungid. Võistluskeskustes on olemas suur ekraan, millelt saab otseülekandes jälgida kogu sõidu kulgu ning elada kaasa ka etappide kaugemates lõikudes toimuvale.

Eesti koondise peatreener Alo Jakin on meeskonna üles ehitanud noore tulevikutegija Karl Kuritsa (Israel - Premier Tech Academy) ümber. Toeks on tugevad eliitratturid. "Eesmärk oli panna Balti tuuriks võimalikult tugev meeskond välja, et üritada Kuritsat sprindietappidel korrektselt ja võimsalt võidule vedada. Kurits Leedu tuuril tõestas, et kui ta on võimeline Martin Laasile (Quick Pro Team) finiši pähe panema, siis miks mitte ka teistele," tõdes Jakin.

Jakini sõnul on tuuri üldine tase ühtlane ning üllatajaid võib tulla igast meeskonnast, tänu millele ootab koondise peatreener palju tasavägisemat ja lahtisemat võidusõitu. Eesti koondisesse kuuluvad lisaks Karl Kuritsale veel Markus Mäeuibo, Lauri Tamm, Rait Ärm, Markus Pajur ning Norman Vahtra.

Quick Pro Teami kuuluv Eesti profirattur Mihkel Räim on mõneti üllatuslikult sel aastal koos Martin Laasiga varumeestepingil, kuid näeb peamiselt noortest moodustuval meeskonnal võimalusi nii etapi- kui üldvõiduks. "Meil on Karl Patrick Lauk, kes suudab kindlasti kokkuvõtte võidule ka sõita ja miks mitte paar nooremat meest, kes tulid just Hiina kõrgmäestikust, mis võib neile hästi mõjuda. Samuti Oskar Küüt, kes oli Indoneesia profisõidu ühel etapil neljas, kus ei olnud üldsegi lihtsad etapid. Arvan, et tal on ka head šansid tuuril konkureerida nii üldvõidu kui etapivõitude nimel," mõtiskles Räim.

Quick Pro Teami poolt on starti oodata Karl Patrick Lauk, Martti Lenzius, Oskar Küüt, Aaron Aus, Gleb Karpenko ning vigastusest ja haigusest tingitud võistluspausilt naasev Oskar Nisu.

Balti keti velotuur 2025:

22. august - 1. etapp A (Riia, Bikernieki ringrada, 7.5 km)

Tuuri avab kiire meeskondlik eraldistart Riia Bikernieku ringrajal.

1. etapp B (Riia–Valga, 186.5 km)

Pikim etapp, mis läbib Läti kauneid maanteid ja jõuab finišisse Valgas. Vahefinišid toimuvad Siguldas ja Smiltenes. Finiš Valga keskväljakul.

23. august - 2. etapp (Tartu–Antsla–Tartu, 175.6 km)

Ratturid jõuavad Lõuna-Eesti künklikule maastikule. Esimene ja kolmas vahefiniš on Andre Farmi juures, teine vahefiniš Urvaste kiriku kõrval.

24. august - 3. etapp (Tartu–Kuremaa–Tartu, 170.5 km)

Tuur kulmineerub grupisõiduga läbi Jõgevamaa. Vahefinišid Kastres, Kuremaal ja Laiusel.