Balti keti velotuuri viimase etapi parim oli lätlane, üldvõit taas Ärmile

Kastres aset leidnud esimeses vahefinišis oli kõige kiirem hilisem etapivõitja, edestades Markus Pajurit (Eesti rahvuskoondis) ja Oskar Nisu (Quick Pro Team) üllatusliku rünnakuga. Teise vahefiniši Kuremaal võitis jooksikute seast Jorgensen Mads Schulz (Team Co: Play - Giant), kellele järgnesid Lauri Tamm (Eesti rahvuskoondis) ja Josef Dirnbauer (Cycling Team Schwingshandl). Laiusel toimunud kolmandasse vahefinišisse jõudsid jooksikud samas järjestuses, etapi lõpus edestas Belohvošciks Gert Kivistikku (Peloton) ja Pajurit.

Tuuri üldvõidu pälvis Eesti koondise eest sõitnud Ärm (11:26.45), kes tegi ka velotuuril ajalugu: kolm korda järjest pole varem keegi suutnud Balti keti velotuuri võita. Teise koha kindlustas üldarvestuses Belohvošciks (+0.47) ning kolmanda Tamm (+1.02).

"Meil oli täna koondisega väga hea päev, olen õnnelik ja väga tänulik, et teised aitasid mul võita. Olin natuke mures, kui jooksikute grupp eest ära sai, kuid õnneks oli meil ees Lauri Tamm, kes oleks saanud sõita võidu peale. Siiski tahtsime jooksikud kätte saada, õnneks saime peagrupis teha lätlaste ja leedukatega oma Balti keti, et esimesed kinni püüda ning võidu peale sõita," ütles kolmandat korda järjest Balti keti velotuuri võitjaks kroonitud Ärm.

Parima noorratturi valge särgi võitis kokkuvõttes Tamm, Kõige aktiivsema ratturi rohelise ning kõige võitluslikuma ratturi punase särgi sai enda selga etapivõidu teeninud Belohvošciks. Parima meeskonnana lõpetas tuuri Eesti rahvuskoondis.