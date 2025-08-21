Tour de France'il säranud rattur sai nelja-aastase võistluskeelu

Rahvusvaheline Jalgratturite Liit (UCI) teatas, et kuigi Bonnamour'i puhul ei tuvastatud otsesest keelatud ainete tarvitamist, siis määrati talle karistus vereproovide põhjal, mis viitasid võimalikule veredopingule.

UCI sõnul avastati 2022. aastal ratturi bioloogilisest passist "ebanormaalsed näitajad". Sellest hoolimata sai Bonnamour tol aastal Prantsusmaa velotuuril osaleda.

UCI distsiplinaarkomisjoni otsusega kehtib prantslase võistluskeeld kuni 2028. aasta veebruarini. Sportlast ennast see ilmselt ei huvita, sest ta lõpetas eelmisel aastal profikarjääri.

Bonnamour'i karjääri tipphetkeks kujunes 2021. aasta Prantsusmaa velotuur, kus ta saavutas kokkuvõttes 22. koha ning teenis selle eest tuuri kõige võitluslikuma ratturi auhinna.