X!

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

Kergejõustik
Marina Behh-Romantšuk.
Marina Behh-Romantšuk. Autor/allikas: SCANPIX/AP
Kergejõustik

Kergejõustikus puhtuse eest hoolitsev organisatsioon AIU määras Ukraina kaugus- ja kolmikhüppajale Marina Behh-Romantšukile nelja aasta pikkuse võistluskeelu.

AIU teatas maikuu keskel, et Behh-Romantšuki dopinguproovist tuvastati testosterooni tarvitamist ja määras talle esialgse võistluskeelu. Nüüd kinnitas ka B-proov keelatud aine esinemist ukrainlanna organismis.

AIU sõnul sportlane eitas keelatud ainete tarvitamist, kuid ei suutnud esitada piisavalt tõendeid, et rikkumine ei olnud tahtlik.

Kuna Behh-Romantšuk ei taotlenud ametlikku kuulamist ega esitanud õigeaegselt nõutud dokumente, millega oleks saanud karistust aasta võrra vähendada, määras AIU seetõttu ukrainlannale maksimaalse ehk nelja aasta pikkuse võistluskeelu, mis jõustub tagantjärele tänavuse aasta 13. maist.

Lisaks tühistatakse kõik Behh-Romantšuki tulemused alates eelmise aasta 7. detsembrist, sealhulgas peab ta tagastama kõik auhinnarahad ja tiitlid ning loobuma reitingupunktidest.

Saaga ei pruugi olla veel lõppenud, sest Behh-Romantšukil on õigus kaevata AIU otsus edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS).

30-aastane Behh-Romantšuk on Ukraina üks edukamaid kergejõustiklasi, kelle saavutuste hulka kuuluvad Euroopa meistritiitel kolmikhüppes (2022), sise-EM-i kuld kaugushüppes (2021) ning kaks MM-hõbedat (kaugushüppes 2019, kolmikhüppes 2023). Pariisi olümpial saavutas ta 11. koha ning Tokyo mängudel tuli viiendale kohale.

Toimetaja: Henrik Laever

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

17.08

Ülemiste poolmaratoni võit läks Keeniasse, Hussar teine

16.08

Warholm ja Bol tegid Poolas hooaja parima jooksu

16.08

Thompson teenis Teemantliiga etapil USA tähtede ees võidu

16.08

Tiidrek Nurme võitis Paavo Nurmi poolmaratoni

16.08

Jaapani tõkkejooksja püstitas ajaloolise rahvusrekordi

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

13.08

Kivikas ohustas Soomes oma rahvusrekordeid

13.08

Ülemiste keskuse juht esitas ööjooksjatele väljakutse

13.08

Sprindi olümpiavõitja lükkas kuuldused ümber: valmistun hooaja viimasteks jooksudeks

13.08

Olümpiahõbe näitas kodupublikule hooaja pikimat vasarakaart

12.08

100 meetri jooksu eksmaailmameistrile määrati esialgne võistluskeeld

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

12.08

Vägivallaakti tõttu vahistatud USA sprinditäht lubas käitumist parandada

12.08

Keenia pikamaajooksja sai dopingureeglite rikkumise eest võistluskeelu

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

sport.err.ee uudised

18:45

Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

18:19

Eesti laskurid teenisid Leedus kaksikvõidu

17:48

Ametlik: Mihkels väntab Vueltal, nimekas tiimikaaslane jääb eemale

17:12

Endine Briti esinumber pakkis reketid lõplikult kotti

16:43

Rillo sai Lätis EM-etapil vigastada, Sõna tuli viiendale kohale

16:15

Kotsar lendas Jaapanisse õlauuringule

15:53

Pesur jõudis Drift Mastersi Saksamaa etapil veerandfinaali

15:19

Eesti ujuja tegi juunioride MM-il debüüdi

14:43

Latvala tihedast tiitliheitlusest: peame Tänakuga ettevaatlikud olema

14:07

Eesti olümpiakrossi karikasarja kolmanda etapi võitis Mõttus

13:32

Van der Poel avalikustas Prantsusmaal katkestamise põhjuse

12:56

Saalijalgpallikoondis testis end koduse ja Soome meistri vastu

12:19

Omavalitsuste suvemängudel osales rekordarv sportlasi

11:43

Eesti Olümpiakomitee premeeris MM-il medali võitnud vehklejaid

11:07

Swiatek teenis esimest korda Cincinnatis turniirivõidu

11:00

KUULA | "Võimla": mida arvata linnaruumis toimuvatest võistlustest? Uuendatud

10:36

Viimsi võidumängu varjutas inetu vahejuhtum: see ei kuulu jalgpalli juurde

09:49

Ronimisministeeriumi asutaja: ehitan saale, kus ise treenida tahan

09:16

Rootsi kõrgliiga punane latern lõi Igonenile kolm väravat

08:42

Itaalia korvpalli suurkuju tõmbas mängijakarjäärile joone alla

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo