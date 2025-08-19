Ukraina kergejõustikutähele määrati pikk võistluskeeld

AIU teatas maikuu keskel, et Behh-Romantšuki dopinguproovist tuvastati testosterooni tarvitamist ja määras talle esialgse võistluskeelu. Nüüd kinnitas ka B-proov keelatud aine esinemist ukrainlanna organismis.

AIU sõnul sportlane eitas keelatud ainete tarvitamist, kuid ei suutnud esitada piisavalt tõendeid, et rikkumine ei olnud tahtlik.

Kuna Behh-Romantšuk ei taotlenud ametlikku kuulamist ega esitanud õigeaegselt nõutud dokumente, millega oleks saanud karistust aasta võrra vähendada, määras AIU seetõttu ukrainlannale maksimaalse ehk nelja aasta pikkuse võistluskeelu, mis jõustub tagantjärele tänavuse aasta 13. maist.

Lisaks tühistatakse kõik Behh-Romantšuki tulemused alates eelmise aasta 7. detsembrist, sealhulgas peab ta tagastama kõik auhinnarahad ja tiitlid ning loobuma reitingupunktidest.

Saaga ei pruugi olla veel lõppenud, sest Behh-Romantšukil on õigus kaevata AIU otsus edasi rahvusvahelisse spordikohtusse (CAS).

30-aastane Behh-Romantšuk on Ukraina üks edukamaid kergejõustiklasi, kelle saavutuste hulka kuuluvad Euroopa meistritiitel kolmikhüppes (2022), sise-EM-i kuld kaugushüppes (2021) ning kaks MM-hõbedat (kaugushüppes 2019, kolmikhüppes 2023). Pariisi olümpial saavutas ta 11. koha ning Tokyo mängudel tuli viiendale kohale.