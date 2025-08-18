Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

Eesti korvpallikoondislane Märt Rosenthal on teda eelmise hooaja alguses tabanud jalavigastusest paranenud ja valmistub koondisega EM-finaalturniiriks. Väga suuri pingeid Rosenthal ei tunneta ja loodab koondisele suvel kasulik olla.

26-aastane Eesti koondise tagamängija on taastunud teda eelmise hooaja alguses tabanud jalavigastusest. Eelmine klubihooaeg jäi tervikuna vahele, aga nüüd on jalg korras ja vajab vaid väheseid lisaharjutusi.

"Põlvega on seis hea, nüüd sai üheksa kuud täis ja ma tunnen põlve päris hästi. Olen saanud liikuvuse ja jalga jõu tagasi," sõnas koondislane ERR-iga rääkides.

Vigastatud jalg Rosenthalile trenni ajal enam muret ei valmista. "Seda on jäänud kõvasti vähemaks ja seda põhimõtteliselt enam ei olegi. Alguses käis päris palju peast läbi, kui mingit liigutust tegin, aga see on jäänud minimaalseks."

Koondis on kolm kontrollkohtumist juba pidanud ja sel nädalal on ees veel kaks. Peetud kohtumised olid Rosenthali jaoks esimesed pärast üheksa kuu pikkust mängupausi. "Seis oli ikka keeruline," tunnistas Rosenthal. "Mitte just nii väga füüsiliselt, aga peas oli keeruline - üks asi on trennis neid asju teha, aga teine, et reaalselt proovid mängus endast kõik anda. Tahad, tahad, tahad, aga võib-olla tahad rohkem, kui oled võimeline."

Et koondise tagaliinis on mitmeid puudujaid, on selle positsiooni mängijate tegemised erilise tähelepanu all. Rosenthali pikk vigastuspaus teeb olukorra veelgi huvitavamaks. "Meediale ma tähelepanu ei pööra, pigem tunnen survet sellega, et tahan ise koondist aidata ja tean, et olen selleks võimeline. Pean saama enesekindluse tagasi ja arvan, et olen suuteline EM-il koondist väga palju aitama," kinnitas ta.