X!

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

Korvpalli Eesti koondis
Foto: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondislane Märt Rosenthal on teda eelmise hooaja alguses tabanud jalavigastusest paranenud ja valmistub koondisega EM-finaalturniiriks. Väga suuri pingeid Rosenthal ei tunneta ja loodab koondisele suvel kasulik olla.

26-aastane Eesti koondise tagamängija on taastunud teda eelmise hooaja alguses tabanud jalavigastusest. Eelmine klubihooaeg jäi tervikuna vahele, aga nüüd on jalg korras ja vajab vaid väheseid lisaharjutusi.

"Põlvega on seis hea, nüüd sai üheksa kuud täis ja ma tunnen põlve päris hästi. Olen saanud liikuvuse ja jalga jõu tagasi," sõnas koondislane ERR-iga rääkides.

Vigastatud jalg Rosenthalile trenni ajal enam muret ei valmista. "Seda on jäänud kõvasti vähemaks ja seda põhimõtteliselt enam ei olegi. Alguses käis päris palju peast läbi, kui mingit liigutust tegin, aga see on jäänud minimaalseks."

Koondis on kolm kontrollkohtumist juba pidanud ja sel nädalal on ees veel kaks. Peetud kohtumised olid Rosenthali jaoks esimesed pärast üheksa kuu pikkust mängupausi. "Seis oli ikka keeruline," tunnistas Rosenthal. "Mitte just nii väga füüsiliselt, aga peas oli keeruline - üks asi on trennis neid asju teha, aga teine, et reaalselt proovid mängus endast kõik anda. Tahad, tahad, tahad, aga võib-olla tahad rohkem, kui oled võimeline."

Et koondise tagaliinis on mitmeid puudujaid, on selle positsiooni mängijate tegemised erilise tähelepanu all. Rosenthali pikk vigastuspaus teeb olukorra veelgi huvitavamaks. "Meediale ma tähelepanu ei pööra, pigem tunnen survet sellega, et tahan ise koondist aidata ja tean, et olen selleks võimeline. Pean saama enesekindluse tagasi ja arvan, et olen suuteline EM-il koondist väga palju aitama," kinnitas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

19:05

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

09:45

Hispaania mängija jätab vigastuse tõttu EM-i vahele

17.08

Raieste: esimese EM-i närv on kindlasti minetatud Uuendatud

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

17.08

Serbia ja Portugal jätkasid kontrollmängudes võidukalt

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

16.08

Vabaduse väljaku 3x3 korvpalli turniiril võidutsesid lätlased

16.08

U-16 noormehed jäid EM-il alIa Iisraelile ning langevad astme võrra madalamale

16.08

Serbia alistas Jokici ja Bogdanovici juhtimisel kindlalt Tšehhi

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

videod

sport.err.ee uudised

23:03

Sinner kaotas viis geimi järjest ja andis siis Alcarazile loobumisvõidu

22:53

Lajali USA lahtised kestsid napilt enam kui tund aega

22:08

Vigastusest taastunud Rosenthal: olen suuteline EM-il koondist palju aitama

21:58

ETV spordisaade, 18. august

21:33

Gordejev ja Lebreton said Läti MM-etapil hooaja parima koha

21:07

Bild seostab Karl Jakob Heina neljakordse Saksa meistriga

20:45

Eesti jalgpallikoondislane lahkus Taani esiliigaklubist

20:02

Maiko Tamm sõidab nädalavahetusel rallikrossi EM-etapil

19:05

Tartu Ülikool tõi keskmängija Kanada kõrgliigast

18:47

Balti keti velotuur naaseb nädalavahetusel aastaselt pausilt

18:11

Õhtuleht: Mihkels sõidab ikkagi Hispaania velotuuril

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

16:55

Eestlased lunastasid Lätis pääsme kardispordi aasta suursündmusele

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

15:43

Saalijalgpallikoondis alustas valmistumist tavatult vara

loetumad

17.08

Lajal alustab USA lahtiste kvalifikatsiooni esimese asetusega mehe vastu

17.08

Võimsas hoos Markkanen ladus ka Poola korvi palle täis

12:47

Kahe NBA legendiga korvpallikaart purustab kõigi aegade hinnarekordi

10:12

Kalev/Cramoga liitus möödunud hooajalgi klubis pallinud lätlane

17.08

Doncic sai kontrollmängus Läti vastu vigastada

17.08

Rebel ja Kais lõpetasid viimase turniiri Eesti meistritena: ebareaalne!

17.08

Robertson suutis otsustavas freimis O'Sullivani pidurdada

16:15

Rekordkaotus jättis Neymari pisaraisse: fännidel on õigus meid sõimata

17:24

Lajal naasis karjääri parimale tabelikohale, Glinkalt suur tõus

17.08

Omavalitsuste suvemängud meelitasid võistlema ka tuntud nimesid

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo