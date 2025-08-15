Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

31-aastane Jõesaar rääkis, et pole veel EM-iks parimasse vormi jõudnud, aga veel on aega jalad täielikult alla saada. "Nüüd on omajagu juba trenni tehtud, tunne on enam-vähem. 100 protsenti veel ei ole, kui EM oleks homme, siis ei oleks parimas vormis," sõnas ta.

"Üldiselt olen rahul, viis nädalat on juba tehtud. Korralik põhi all enne EM-i, see on ainult heam," lisas Jõesaar.

Eesti koondisel on veel ees kaks kontrollmängu: 20. augustil Stockholmis Rootsiga ning 22. augustil Tondiraba spordikeskuses Suurbritanniaga. Jõesaare sõnul on eestlastel veel mõned elemendid üle vaadata. "Peame leidma parema rütmi, oleme natuke oma rünnakutega hädas ja palli kontrollimisega ka. Kindlasti pallikaotusi tuleb kontrollida, proovime treeningutel imiteerida kõike, mis mängus tuleb. Mängutempot peame kontrollima," rääkis ta.

Jõesaar tuli koondise juurde hea tundega, sest juulis sõlmis ta lepingu Bosnia ja Hertsegoviina klubi Bosna Royaliga, kes mängib tuleval hooajal ka Aadria liigas. "Valikut üldiselt nii palju ei olnud, vaatsin mingeid kindlamaid kohti ja siis tuli mõne seast valida. Bosnia klubil oli kiire, kui selle pakkumise tegid, võtsin selle vastu," rääkis ta.

Eelkõige nägi ääremängija Bosnia ja Hertsegoviinas võimalust taseme võrra kõrgemal mängida. "Kohale minnes selgub, mis minust täpsemalt saab. Treeneriga jutu põhjal jääb mul selline roll nagu oli varasemalt, võiks kõigega kaastaud olla nii rünnakul kui kaitses," rääkis ta.

"Aga lõppude lõpuks selgub kohale jõudes, teised hakkasid juba treeningutega pihta ja kogunesid, mina lähen poole pealt. Vast sulandun sisse ja saan hakkama," lisas Jõesaar.

Eelmisel hooajal sai eestlase uus koduklubi Bosnia meistriliigas hõbeda ja tõusis Aadria liigas kõrgeimasse divisjoni, kus hakkavad mängima 18 meeskonda, neist 10 mängivad ka erinevaid eurosarju. Jõesaar saab mängida näiteks Belgradi suurklubide Crvena zvezda ja Partizani vastu, lisaks mängib Aadria liigas vastuoluline Dubai Basketball.