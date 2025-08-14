Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

Eesti korvpallikoondislane Henri Drell treenib ja mängib hetkel maskiga. Talle tehti nina vaheseina operatsioon ning praegu on mängija maskiga juba harjunud.

Henri Drell sõnas ERR-ile, et raskusi enam treeningutel ei ole, kuid kui pikalt ta maski kandma peab, ei osanud mängija öelda.

"Ma ise ei teagi, see on arstiga läbirääkimisel. Heal olukorral, kui saab EM-ile, et seal selle ära võtta, aga ei tea veel."

Sa ütled, et kui saab EM-ile peale. Kas on kahtlane, et kas sa EM-il mängid või ei mängi?

Ma ei tea, see on treeneri otsus, kes 12 mängija hulka saab. Konkurents on üli tihe.

Kuidas üldine seisund on? Mida sa enda mängus ja vormis veel leida tahad enne EM-finaalturniiri?

Tahaks rohkem kvaliteeti saada juurde. Praegu on olnud selline raskem periood, kus saab võhma juurde ja jalgu alla. Ja nüüd tahaks, et hakkaksid visked vaikselt kukkuma igast asendist ja tahaks saada palli käsitluse nii heaks, et saab võistelda Serbiaga ka.

Kaks kontrollmängu, mis on järgi jäänud annab sellise piisava pallitunnetuse?

Ma arvan küll. Meil on sinnani nädal aega. Siin jõuab veel trenni teha ja visata ning kõike teha. Ma arvan, et kaks mängu annavad küll hea baasi alla.

Sa mängisid viimati Hispaanias Tenerife meeskonnas ja hetkel avalikkuse jaoks ei ole teada, kus sa jätkad. Palju pakkumisi laual on ja kas midagi on juba allkirjastatud?

Ei, allkirjastatud ei ole midagi ja pakkumisi ei ole laual.

Kuhu liikuda tahaksid?

Ma ei tea, vaatab. Pole midagi enda peas veel.

Jäid sa sellega rahule, et ookeani tagant läksid Tenerife klubisse? Väga palju mänge ei tulnud seal.

Ma jäin rahule ja sain hea kogemuse. Me jäime kolmandaks, et Hispaania pronks ei ole ju halb koht.

Enne seda oli sul ka pikk seiklus ookeani taga. Mis sa sealt endale kõige rohkem kaasa tõid ja kas võib tulevikus sinna tagasi liikuda?

Muidugi võib, ookeani taga on mu süda ja ma võtsin kaasa selle, et ma mängisin iga mäng üle 35 minuti, viskasin üle 20 punkti mängus. Ma arvan, et see andiski mulle seda, mida ma ei oleks saanud siin Euroopas teha.

Kas Eesti koondisel on võimalus EM-il alagrupist edasi pääseda?

On, on võimalik edasi minna.

Drellist sai 2024. aasta märtsis Martin Müürsepa järel teine NBA-s väljakul käinud eestlane, kui ta esindas Chicago Bullsi neljas mängus.

Suurema osa oma USA-karjäärist veetis Drell NBA tütarliigas G-liigas, kuuludes esmalt Windy City Bullsi ja siis Rip City Remixi ridadesse. Rip City eest jäi tema 20 mängu keskmisteks 18,3 punkti, 7,5 lauapalli ja 3,5 resultatiivset söötu.

25-aastane Drell tegi Hispaania meistriliigas kaasa kümnes mängus ning kogus keskmiselt neli punkti ja 1,5 lauapalli. Meistrite liigas jäi tal kolme mängu keskmiseks 8 punkti ja 5,7 lauapalli.