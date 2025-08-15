X!

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

Korvpalli Eesti koondis
Artur Konontšuk
Artur Konontšuk Autor/allikas: Kuvatõmmis
Korvpalli Eesti koondis

Eesti korvpallikoondise ääremängija Artur Konontšuk sõlmis enne EM-finaalturniiri algust lepingu Türgi kõrgliigameeskonna Bursasporiga, kus ta hakkab täitma kandvat rolli. Koondise seisuga on Konontšuk veidi vähem kui kaks nädalat enne finaalturniiri algust rahul.

25-aastane Konontšuk jättis koondise suvise esimese kontrollmängu Leedu vastu vahele, kuid seis probleeme tekitava parema põlvega on mängija enda sõnul hea.

"Unustasin juba ära, et jalg vigane oli. Korraks tõmbas siin pärast trenni koormusest paiste, aga jätsin paar päeva ja Leedu mängu vahele ning siis oligi juba hästi. Vahepeal sain ka ennetavalt süstid mõlemasse põlve, mida ma olen hooajaeelselt teinud. Praegu on kõik hästi," tõdes ääremängija.

"Põlved on mul kõige nõrgemad kohad, üritan nendega maksimaalselt vaeva näha. Olen juba jõudnud sinnamaani, kus tegelen pool tundi enne trenni ainult põlvedega. Olen küll 25-aastane, aga juba 30-aastase rutiin: seis on nagu ta on," lisas Konontšuk.

Konontšuk on koondise praeguse olukorraga rahul. "Seis on päris hea. Arvan, et saame intensiivsust veel juurde kruttida, olla veel agressiivsemad, aga taktikaliselt hakkavad asjad juba paika loksuma. Kõik saavad aru, kus nad olema peavad ja mida tegema peavad. Meeskonna keemia on meil hea. Lihtsalt viimased lihvikesed veel ära teha ja siis me oleme päris heas kohas," ütles ta.

Juuli lõpus sõlmis Konontšuk lepingu Türgi klubiga Bursaspor Basketbol ning temast saab esimene eestlane Türgi meistriliigas. Eelmisel hooajal kogus ääremängija Saksamaa kõrgliigas Oldenburgi eest mängides 28 põhihooaja kohtumisega keskmiselt 12,9 punkti ja 6 lauapalli.

Saksamaal veedetud ajaga jääb Konontšuk suures pildis rahule. "Türgi tuli väga ootamatult jah. Kui küsiti, et kuhu ma lähen, siis ise ma mõtlesin, et kas Itaaliasse või Prantsusmaale, aga järsku 48 tunniga tuli see Türgi pakkumine ja otsustasin hoopis sinna minna," selgitas ta.

"Midagi ei olnud väga teada, üritasin nii palju infot koguda Türgi liiga ja meeskonna kohta kui ma sain. Natukene selline pea ees sisse minek on, aga eks lähed iga hooaeg täiesti uude kohta, uude meeskonda ja sa ei tea, kuidas sind seal vastu võetakse, kas sa sobid sinna, kas sobid treeneri käe alla mängima. Türgiga on see, et see on eestlastele täitsa uus liiga: läheme ja proovime siis ära!"

"Taseme poolest on Türgi väga kõrgel, palju kõrgemal kui Saksamaa liiga. Palgas sain ka ikka natukene juurde, et siin [Janari] Jõesaar kiitis heaks. Kui ta vanasti ütles, et võib mulle restoranis välja teha, siis nüüd on vist minu aeg talle välja teha!" naeris Konontšuk. "Ikkagi samm kõrgemale igas mõttes, vaimselt tuleb veel tugevam olla, stabiilsem ja füüsiliselt tuleb palju raskem. Mul on seal põhiroll, valmis tuleb olla nii füüsiliselt kui vaimselt."

Tugev Türgi koondis on augusti lõpus algaval EM-finaalturniiril üheks Eesti alagrupivastaseks, kuigi Konontšuki uuest klubist rahvusmeeskonnas mehi ei ole. Türgi kõrgliigas mängib 16 meeskonda, üheks Konontšuki meeskonnakaaslaseks on aastatel 2021-22 Eestis nii Raplat kui TalTechi esindanud Brandon Childress. "Vaatame, mis need Türgi mehed siis räägivad. Päris põnev saab olema praegu nende vastu mängida ja siis hooaja sees ka, aga usun, et me ei ole kehvemad," sõnas ta.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

korvpalliuudised

20:09

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

13.08

Sloveenia korvpallikoondise treener sattus Dragicite kriitika alla

13.08

Suurorg jätab korvpalli EM-i vahele: risk on liiga suur

13.08

Eesti korvpallinoored alistusid ka Saksamaale

13.08

Kalev/Cramo täiendas eesliini NBA tütarliigas mänginud ameeriklasega

13.08

Keila KK hankis korvi alla ameeriklasest tsentri

12.08

U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

videod

sport.err.ee uudised

20:09

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

19:51

Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast

19:10

VAATA OTSE | Vaprus võõrustab Premium liigas Tammekat Uuendatud

19:09

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

18:51

Malsroos sai rattaorienteerumise MM-il 12., Hirv 15. koha

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

17:16

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

16:15

Tallinnas toimub rahvusvaheline saalijalgpalli turniir

15:47

Vabaduse väljakul selgusid Tallinna meistrid rannaistevõrkpallis

15:09

Eesti orienteerujad võitsid veteranide MM-il veel kolm medalit

14:32

Jalgpalli naiste meistriliigas jooksevad laupäeval väljakule kõik tiimid

13:54

Tamme klubi pääses eurosarjas edasi, Sheini oma langes Euroopa liigast

13:18

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima

12:42

Kettagolfi Eesti meistrivõistlustel jätkavad liidritena Villmann ja Tätte

12:09

Eesti allveeorienteerujad teenisid EM-il 12 medalit

loetumad

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

08:04

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

17:55

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

11:02

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

19:09

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

08:37

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo