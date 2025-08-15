Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha!

25-aastane Konontšuk jättis koondise suvise esimese kontrollmängu Leedu vastu vahele, kuid seis probleeme tekitava parema põlvega on mängija enda sõnul hea.

"Unustasin juba ära, et jalg vigane oli. Korraks tõmbas siin pärast trenni koormusest paiste, aga jätsin paar päeva ja Leedu mängu vahele ning siis oligi juba hästi. Vahepeal sain ka ennetavalt süstid mõlemasse põlve, mida ma olen hooajaeelselt teinud. Praegu on kõik hästi," tõdes ääremängija.

"Põlved on mul kõige nõrgemad kohad, üritan nendega maksimaalselt vaeva näha. Olen juba jõudnud sinnamaani, kus tegelen pool tundi enne trenni ainult põlvedega. Olen küll 25-aastane, aga juba 30-aastase rutiin: seis on nagu ta on," lisas Konontšuk.

Konontšuk on koondise praeguse olukorraga rahul. "Seis on päris hea. Arvan, et saame intensiivsust veel juurde kruttida, olla veel agressiivsemad, aga taktikaliselt hakkavad asjad juba paika loksuma. Kõik saavad aru, kus nad olema peavad ja mida tegema peavad. Meeskonna keemia on meil hea. Lihtsalt viimased lihvikesed veel ära teha ja siis me oleme päris heas kohas," ütles ta.

Juuli lõpus sõlmis Konontšuk lepingu Türgi klubiga Bursaspor Basketbol ning temast saab esimene eestlane Türgi meistriliigas. Eelmisel hooajal kogus ääremängija Saksamaa kõrgliigas Oldenburgi eest mängides 28 põhihooaja kohtumisega keskmiselt 12,9 punkti ja 6 lauapalli.

Saksamaal veedetud ajaga jääb Konontšuk suures pildis rahule. "Türgi tuli väga ootamatult jah. Kui küsiti, et kuhu ma lähen, siis ise ma mõtlesin, et kas Itaaliasse või Prantsusmaale, aga järsku 48 tunniga tuli see Türgi pakkumine ja otsustasin hoopis sinna minna," selgitas ta.

"Midagi ei olnud väga teada, üritasin nii palju infot koguda Türgi liiga ja meeskonna kohta kui ma sain. Natukene selline pea ees sisse minek on, aga eks lähed iga hooaeg täiesti uude kohta, uude meeskonda ja sa ei tea, kuidas sind seal vastu võetakse, kas sa sobid sinna, kas sobid treeneri käe alla mängima. Türgiga on see, et see on eestlastele täitsa uus liiga: läheme ja proovime siis ära!"

"Taseme poolest on Türgi väga kõrgel, palju kõrgemal kui Saksamaa liiga. Palgas sain ka ikka natukene juurde, et siin [Janari] Jõesaar kiitis heaks. Kui ta vanasti ütles, et võib mulle restoranis välja teha, siis nüüd on vist minu aeg talle välja teha!" naeris Konontšuk. "Ikkagi samm kõrgemale igas mõttes, vaimselt tuleb veel tugevam olla, stabiilsem ja füüsiliselt tuleb palju raskem. Mul on seal põhiroll, valmis tuleb olla nii füüsiliselt kui vaimselt."

Tugev Türgi koondis on augusti lõpus algaval EM-finaalturniiril üheks Eesti alagrupivastaseks, kuigi Konontšuki uuest klubist rahvusmeeskonnas mehi ei ole. Türgi kõrgliigas mängib 16 meeskonda, üheks Konontšuki meeskonnakaaslaseks on aastatel 2021-22 Eestis nii Raplat kui TalTechi esindanud Brandon Childress. "Vaatame, mis need Türgi mehed siis räägivad. Päris põnev saab olema praegu nende vastu mängida ja siis hooaja sees ka, aga usun, et me ei ole kehvemad," sõnas ta.