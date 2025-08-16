Kettagolfi Eesti meistritiitli pälvisid Villmann ja Tätte

Tätte haaras naiste arvestuses esikohast kolmapäevase avapäeva järel ning juhtis otsustava päeva eel juba seitsme viskega. Keegi ei olnud temast parem ka viimasel päeval ning Tätte teenis kindlalt Eesti meistritiitli, kui jäi 21 viskega par'i alla.

Teise koha pälvis Anneli Tõugjas-Männiste (-12), kes jäi Tättest üheksa viske kaugusele. Kolmanda koha pälvis Kaidi Allsalu (-8), kes kaotas nelja päeva peale Tõugjas-Männistele nelja viskega.

Meeste võistlusel läks esikoht pärast esimest päeva nelja võistleja vahel jagamisele, aga teise võistluspäeva jooksul suutsid Mauri Villmann ja Maico Rimmel eralduda. Otsustava päeva eel juhtis Villmann konkurendi ees kolme viskega, aga Rimmel alustas laupäeval paremini ning suutis viienda raja järel viigistada.

Villmann näitas siis aga taset, kui viskas ülejäänud 13 rajal üheksa birdie'it, realiseerides sellega Eesti meistritiitli. 11. rajale minnes olid mehed veel viigis, kuid Villmann (-39) oli otsustavatel radadel kindlam ning edestas lõpuks Rimmelit (-34) viie viskega, kolmanda koha pälvis Mathias Villota (-33), kes jäi Rimmelile lõpuks vaid ühe viskega alla.

MP40 divisjoni tiitli võitis Kristjan Solodov (-13), edestades vaid ühe viskega Rait Salurit (-12). Pronksile tuli Marion Kull (-9). FP40 divisjonis kaitses kindlalt oma meistritiitlit Triinu Orgla (+19), järgnesid Katri Lõugas (+30) ja Tiiu Kull (+36).