X!

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

Rannavõrkpall
Rannavõrkpall
Rannavõrkpall Autor/allikas: CEV
Rannavõrkpall

Neljapäeval algasid Austrias Badenis U-22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus esindavad Eestit Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp ning Tobias Penasse ja Aleks Kalle.

Lukas ja Lepp kuuluvad EM-il G-alagruppi ja pidasid avapäeval kaks kohtumist. Esimeses jäädi napilt 1:2 (25:23, 22:24, 13:15) Austria konkurentidele Anna Hammarbergile ja Emma Hohenauerile, teises aga alistati 2:0 (21:15, 21:13) Šotimaa duo Jessica Gillies ja Alexandra Clegg-Mckeown, vahendab volley.ee.

Eestlannade viimane põhiturniiri vastane on Hollandi paar Trijntje Veerbeek ja Floor Hogenhout, kellega kohtutakse reedel Eesti aja järgi kell 14.30.

Penasse ja Kalle mängisid neljapäeval B-alagrupis ühe mängu, kui kolme geimi järel tunnistasid eestlased Iirimaad esindavate Liam Corcorani ja Ciagan Davoreni 2:1 (17:21, 21:19, 15:12) paremust.

Reedel Eesti aja järgi kell 11.10 lähevad eestlased vastamisi austerlaste Michael Mario Klemeni ja Philipp Sponeriga ning kell 17.50 norralaste Even Stray Aasi ja Adrian Moliga.

Toimetaja: Elisabeth Siivelt

Samal teemal

võrkpalliuudised

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Rikberg: alagrupi võitmine näitab selle meeskonna sisu

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Eesti võrkpallikoondis läheb ettearvamatu Horvaatia vaimu murdma

13.08

Võrkpallikoondis läheb EM-i piletit lunastama, Rikberg pidi kaks meest koju jätma

12.08

Pevkur võrkpallinaiste nukrast aastast: peame saama võimalikult palju mängijaid profitasemele

11.08

Lätlased EM-i lävele viinud Vassiljev: ma ei ole tabelit põhimõtte pärast vaadanud

10.08

Rannavolle Eesti meistrivõistlused toovad Vabaduse väljakul liivale kõik Eesti tipud

09.08

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

09.08

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

09.08

Eesti võrkpallikoondis sai viimases kontrollmängus Lätist jagu

08.08

Eesti võrkpallikoondis sai Lätilt suve esimese kaotuse

08.08

Suvevolle lõppenud hooaeg tõi liivale ligi 1200 vollesõpra

07.08

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

06.08

Miilenit ootab operatsioon ja pikk vigastuspaus

videod

sport.err.ee uudised

14.08

Paide Rallil võistleb ligi 100 ekipaaži

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

ETV spordisaade, 14.august

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

14.08

Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

14.08

Vaaks ja Nanits osalesid kohtunikena kõrgetasemelisel võistlusel Norras

14.08

Eesti maastikuratturid osalesid Rootsis noorte EM-il

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Kaleviga liitus Rootsi tugevuselt kolmandast liigast 20-aastane keskkaitsja

14.08

Rwandas peetakse jalgratta MM-i ajal nädala pikkune riigipüha

14.08

Kuu aja pärast toimub Eesti suurim liikumissündmus

14.08

Laskesuusataja Arttu Heikkinenile esitati süüdistus kehavigastuste tekitamises

14.08

Heiko Rannula: usun, et selle põlvkonnaga on endal ka märk maha panemata

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

Viimsi palkas Hispaaniast Eesti noortekoondislase

loetumad

13.08

Eesti võrkpallikoondis kindlustas Horvaatias edasipääsu EM-finaalturniirile

13.08

Avaseti koledalt kaotanud Lajal pääses USA-s edasi

14.08

Heiko Rannula jätkab Eesti korvpallikoondise peatreenerina 2029. aastani

14.08

NBA klubi läks kaubaks nelja miljardi dollari eest

14.08

Maailma neljas reket sai Cincinnatis ootamatult lüüa

14.08

Ingebrigtsen vihjas vana ala juurde naasmisele

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

14.08

PSG võitis penaltiseeria järel UEFA superkarika

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

12.08

Duplantis nihutas 13. korda maailmarekordit

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo