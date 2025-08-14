Lukas ja Lepp avasid U-22 EM-i avapäeval Eesti võiduarve

Neljapäeval algasid Austrias Badenis U-22 vanuseklassi rannavõrkpalli Euroopa meistrivõistlused, kus esindavad Eestit Keira Liina Lukas ja Sandra Lepp ning Tobias Penasse ja Aleks Kalle.

Lukas ja Lepp kuuluvad EM-il G-alagruppi ja pidasid avapäeval kaks kohtumist. Esimeses jäädi napilt 1:2 (25:23, 22:24, 13:15) Austria konkurentidele Anna Hammarbergile ja Emma Hohenauerile, teises aga alistati 2:0 (21:15, 21:13) Šotimaa duo Jessica Gillies ja Alexandra Clegg-Mckeown, vahendab volley.ee.

Eestlannade viimane põhiturniiri vastane on Hollandi paar Trijntje Veerbeek ja Floor Hogenhout, kellega kohtutakse reedel Eesti aja järgi kell 14.30.

Penasse ja Kalle mängisid neljapäeval B-alagrupis ühe mängu, kui kolme geimi järel tunnistasid eestlased Iirimaad esindavate Liam Corcorani ja Ciagan Davoreni 2:1 (17:21, 21:19, 15:12) paremust.

Reedel Eesti aja järgi kell 11.10 lähevad eestlased vastamisi austerlaste Michael Mario Klemeni ja Philipp Sponeriga ning kell 17.50 norralaste Even Stray Aasi ja Adrian Moliga.