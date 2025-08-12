U-16 korvpallikoondis sai tiitlikaitsjalt 58 punktiga lüüa

Eesti suutis seisu tasavägisena hoida vaid seitse minutit, seejärel lõpetas Prantsusmaa avaveerandi 13:2 spurdiga ja kasvatas poolajaks edu 23 punktile. Teine poolaeg mängupilti muutust ei toonud.

Eesti kaotas lauavõitluse 20:50, seejuures ründelauas 6:22. Lisaks patustati koguni 34 pallikaotusega ja visketabavuse protsendiks kujunes nigelavõitu 38,9 (21/54).

Daniel Kaljula tõi Eesti parimana 12 punkti ja Ruudi Talviste lisas omalt poolt 11 silma. Võitjate resultatiivseim oli Nathan Soliman, kelle arvele kogunes 20 punkti ja seitse lauapalli.

"Reality check. Saime ühe selle vanuse Euroopa tugevama võistkonna vastu mängida, kus need asjad, mis võib-olla Eestis meil välja tulevad, täna ei tulnud. Oleks tahtnud siiski natuke paremat ja korrektsemat mängu ja ka vähe soliidsemat," ütles koondise peatreener Kris Killing basket.ee-le.

Eesti koondis jätkab turniiri mängudega kohtadele 9.-16. ning läheb kolmapäeval esimeses ringis vastamisi Saksamaaga, kes pidi tunnistama Itaalia 85:65 paremust. Prantsusmaa ja Itaalia kõrval jõudis veerandfinaali ka Leedu, kes sai 92:50 jagu Šveitsist.