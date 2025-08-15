X!

U-16 noormehed said EM-il esimese võidu, ees ootab tähtis mäng

Korvpall
Eesti U-16 korvpallikoondis
Eesti U-16 korvpallikoondis Autor/allikas: fiba.basketball
Korvpall

Korvpalli U-16 Euroopa meistrivõistlustel alistasid Eesti noormehed reedel Šveitsi 83:70 ja jätkavad võitlust 13. koha ehk A-divisjoni püsimajäämise nimel.

Teisipäeval kaheksandikfinaalis suurelt tiitlikaitsjale Prantsusmaale ning seejärel Saksamaale kaotanud Eesti noormehed võitsid reedel Šveitsi vastu avapoolaja nelja punktiga, aga tegid suure vahe sisse kolmandal veerandajal, mis kuulus eestlastele 30:19.

Eesti resultatiivseim oli taas Robert Kangur, kes viskas 18 punkti (7/14), võttis viis lauapalli, jagas viis resultatiivset söötu ja tegi koguni kuus vaheltlõiget. Daniel Kaljula toetas meeskonda 12 ja Erik Arula kümne punktiga, eestlased tabasid väljakult viskeid 43-protsendiliselt.

Eesti noormeeste jaoks lõppeb turniir mänguga 13.-14. koha peale, kus vastaseks on kas Soome või Iisrael. Võidu korral jääb Eesti püsima A-divisjoni, kaotuse korral langeb taas astme võrra madalamale.

Toimetaja: Anders Nõmm

