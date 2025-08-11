X!

Noor Eesti mäestlaskuja unistab profilepingust

Mäestlaskumise Euroopa meistrivõistlustelt juunioride klassis pronksmedali võitnud Riko Mäeuibo loodab lähitulevikus jõuda profitiimi. Ekstreemspordiga kaasnevad vigastused ei pane noormeest mõtlema spordist loobumisele.

Möödunud nädalavahetusel mäestlaskumise Eesti meistriks kroonitud Riko Mäeuibo sõnul pole ala mõistmiseks liiga palju teadmisi vaja. "Tegemist on ekstreemspordialaga, kus sõidad jalgrattaga üksinda nii kiiresti mäest alla, kui võimalik ning üritad saada võimalikult kiire aja," selgitas Mäeuibo mäestlaskumise nüansse.

Kuus aastat alaga tegelenud Mäeuibo sõnul jäi ta mäestlaskumise juurde just selle pärast, et tegu on individuaalalaga. Ekstreemspordiga tegelev rattur on üle elanud ka mitmeid luu murde ning peapõrutusi. "Peapõrutused on need, mis on kõige rohkem tunda andnud, aga muidu paar luumurdu ka olnud, aga need väga ei ole nii hullud olnud."

Oma senise karjääri raskeimaks võistluseks peab Mäeuibo kuu aega tagasi Andorras toimunud MK-etappi, kuna treeningpäeval kukkus ta kaks korda ning pärast seda polnud lihtne end kokku võtta. "Ega see väga kerge ei ole, just siin Andorras see aasta, kuu aega tagasi, aga mõtlen, et tahaks puhta sõiduga alla jõuda ja ega midagi muud ei olegi."

Kõige meeldejäävam võistlus on aga kolm aastat tagasi Mariboris toimunud Euroopa meistrivõistlused, kus ta saavutas kuni 15-aastaste hulgas esimese koha. Treeningutel on ta enda sõnutsi sõidustiili poolest teistest sõitjatest küllaltki erinev. 

"Ma sõidan teistest päris erinevat moodi, et trennides olen päris aeglane, kõik ütlevad, et olen aeglane, aga kui on aeg starti minna ja võidu sõita, siis olen alati olemas seal, valmis võistlema."

Mäestlaskumine nõuab head füüsilist vormi, kuna pikematel radadel tuleb ratast kontrollida neli minutit, kuid vähem oluline pole ka vaimne tugevus. "Eesmärgid on jõuda profitiimi järgmiseks aastaks ehk siis tuleb aasta lõpus MM-il teha veel kõva tulemus ja sealt vaadata edasi."

Mäestlaskumise MM toimub septembri alguses Šveitsis.

Toimetaja: Henrik Laever

