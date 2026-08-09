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Jalgrattaga mäestlaskumine kogub Eestis tuure: noored otsivad ekstreemsust

Jalgrattasport
Foto: Kuvatõmmis/ETV
Jalgrattasport

Jalgratta mäestlaskumise Eesti meistrid selgusid Ida-Virumaal Kiviõlis. Kuldmedalid kuulusid peamistele võitjasoosikutele: meestes pälvis esikoha Rico Mäeuibo ja naistest Katariina Väljako.

Kiviõlis toimusid tänavu 28. jalgrattaga mäestlaskumise Eesti meistrivõistlused. Varasematest võitjatest oli kohal kolmekordne Eesti meister Hendrik Kirsipuu, ent vigastuse tõttu puudus eelmise aasta võitja Armin Pilv.

Esikoha meeste eliidi arvestuses saavutas Riko Mäeuibo, kes tuli eelmisel aastal Eesti meistriks juunioride klassis ning võitis eelmisel nädalavahetusel Euroopa karikaetapi. Eesti meistriks tulnud Mäeuibo läbis kaks laskumist koondajaga minut ja 37,75 sekundit.

"Tunne oli ikka hea. Eestis, kodus on hea võistelda. Kõik fännid, perekond on kohal. Siin on ikka alati mõnus," sõnas Mäeuibo. "Teiseks laskumiseks olid rajale tekkinud augud. Jäin ühte auku kinni natukene. Ikka on hea, kui rajal on paar auku, siis on kohe raskem."

Järgmisel nädalal osaleb Mäeuibo Bulgaaris toimuvatel Euroopa meistrivõistlustel. "Loodan seal head tulemust teha," märkis ta.

Naiste eliidi võistlusel tegid kaasa kolm jalgratturit, kelle hulgast pälvis esikoha Katariina Väljako. Talle oli see teiseks kuldmedaliks Eesti meistrivõistlusel. Euroopa karikasarjas karastunud Väljako edestas mõlemat konkurenti enam kui 40 sekundiga. Kahe sõidu koondajaks tuli tal kaks minutit ja 6,31 sekundit.

"Mul on rohkem põhja all kui teistel. Ülejäänud naised on sel alal pigem uued. Mina olen rohkem sõitnud, aga tore, et nad on vähemalt, sest vahepeal ei ole üldse konkurentsi olnud. Mina tunnen kõige rohkem pinget endaga võisteldes. Sel aastal ei ole mul üldse aega olnud rattaga sõita. Ilma trennita tulin siia, alguses oli veidi hirmus," rääkis Väljako.

Eesti Jalgratturite Liit on noorte saavutusi mäestlaskumises märganud ning soovib nende tegevust ka edaspidi toetada.

"Kui downhill on mäest alla, siis pigem selle distsipliiniga saaks öelda, et mäest ülesse. Millegi pärast see ala kogub järjest populaarsust. Võib-olla noored otsivad ekstreemsust. Ehk siis tegelikult iga aasta on osalejate arv tõusuteel. Infrastruktuur peab järele tulema. Järgmisel aastal peaks valmis saama Põltsamaa mäel samamoodi downhill'i rada," selgitas EJL-i peasekretär Avely Austa.

Toimetaja: Henrik Laever

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