Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile

Vibulaskmine
Lisell Jäätma
Lisell Jäätma Autor/allikas: World Archery
Vibulaskmine

Eesti plokkvibulaskjad Lisell Jäätma ja Meeri-Marita Paas tulid Chengdus jätkuvatel maailmamängudel naiste individuaalvõistlusel medalitele.

Juba eelnevalt koha veerandfinaalis kindlustanud Jäätma alustas laupäeval 149:145 võiduga India vibulaskuri Madhura Dhamangaonkari üle ja Paas alistas ameeriklanna Alexis Mercedes Ruizi 146:144.

Poolfinaalis läksid eestlannad omavahel vastamisi ja esimese seeria võitis Paas 30:28. Teises ja kolmandas oli Jäätma ühe punktiga parem ja viigistas seisu. Viimast seeriat alustati viigiseisult 116:116, kuid seeria võitis Jäätma 29:28 ja pääses finaali tulemusega 145:144.

Esikohamatšis pidi Jäätma tunnistama aga Mehhiko vibulaskja Andrea Maya Becerra Arizaga nappi 147:146 paremust. Seejuures kolmanda vooru järel oli ees veel eestlanna 89:87.

Paas sai aga pronksimatšis kindla võidu Colombia esindaja Alejandra Usquiano üle 148:143.

Toimetaja: Siim Boikov

