Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

Plokkvibulaskja Meeri-Marita Paas saabus Hiinas toimuvatelt maailmamängudelt tagasi kolmapäeva õhtul. 23-aastane Paas oli sel aastal korra juba Hiinas võistlemas käinud ning riik ise talle väga meeldib, kuid maailmamängude melu jättis ikkagi teistsuguse tunde.

"No äge oli. See oli selline võistlus, et seda igalt poolt ei saa," kommenteeris Paas koju jõudes ERR-ile. "Eelmine kord, kui ma käisin Euroopa mängudel, siis see võib-olla oli kõige sarnasem, aga see oli nii hästi organiseeritud ja andis natukene ikka olümpiamängude tunde ka."

"Meil oli kaks sportlasküla, sportlasi oli kokku umbes 4000. See oli ikka päris suur, aga ülitore oli näha nii palju erinevaid spordialasid, kellega muidu kokku ei puutu," lisas ta.

Plokkvibu segatiimidele jagatakse esimest korda medaleid ka Los Angelese olümpiamängudel. Paasi sõnul oli individuaalvõistluse konkurents, aga ka juba maailmängudel tihe.

"Meid oli 25, aga kuna sinna sai ainult piletitega ja koha pidi välja teenima, siis neid häid laskjaid oli protsendi võrra ikkagi palju rohkem kui mõnel teisel võistlusel. Konkurents oli ikkagi tihe ja sellist nägu seal ei olnud, keda ei kardaks," tõdes Paas.

Plokkvibulaskjad pidid Hiinas maailmamängudel võistlema üsnagi keerulistes ilmastikutingimustes. "Meil oli väga kuum, umbes 36 kraadi ja õhuniiskus oli üle 90 protsendi, nii et lihtsalt see, et sa lähed õue ja juba higistad, see on nii raske. Kuna me oleme ikka enamus päevast mitu tundi järjest päikese all, siis see ikka võtab täiesti läbi," selgitas Paas.

Järgmine suurvõistlus ootab teda septembri alguses, kui Lõuna-Koreas toimuvad maailmameistrivõistlused.