X!

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

Vibulaskmine
Foto: Kuvatõmmis
Vibulaskmine

Plokkvibulaskja Meeri-Marita Paas naasis maailmamängudel võidetud pronksmedaliga koju ja ütles, et võistluse mastaap jättis tunde, nagu oleks osalenud väikestel olümpiamängudel.

Plokkvibulaskja Meeri-Marita Paas saabus Hiinas toimuvatelt maailmamängudelt tagasi kolmapäeva õhtul. 23-aastane Paas oli sel aastal korra juba Hiinas võistlemas käinud ning riik ise talle väga meeldib, kuid maailmamängude melu jättis ikkagi teistsuguse tunde.

"No äge oli. See oli selline võistlus, et seda igalt poolt ei saa," kommenteeris Paas koju jõudes ERR-ile. "Eelmine kord, kui ma käisin Euroopa mängudel, siis see võib-olla oli kõige sarnasem, aga see oli nii hästi organiseeritud ja andis natukene ikka olümpiamängude tunde ka."

"Meil oli kaks sportlasküla, sportlasi oli kokku umbes 4000. See oli ikka päris suur, aga ülitore oli näha nii palju erinevaid spordialasid, kellega muidu kokku ei puutu," lisas ta.

Plokkvibu segatiimidele jagatakse esimest korda medaleid ka Los Angelese olümpiamängudel. Paasi sõnul oli individuaalvõistluse konkurents, aga ka juba maailmängudel tihe.

"Meid oli 25, aga kuna sinna sai ainult piletitega ja koha pidi välja teenima, siis neid häid laskjaid oli protsendi võrra ikkagi palju rohkem kui mõnel teisel võistlusel. Konkurents oli ikkagi tihe ja sellist nägu seal ei olnud, keda ei kardaks," tõdes Paas.

Plokkvibulaskjad pidid Hiinas maailmamängudel võistlema üsnagi keerulistes ilmastikutingimustes. "Meil oli väga kuum, umbes 36 kraadi ja õhuniiskus oli üle 90 protsendi, nii et lihtsalt see, et sa lähed õue ja juba higistad, see on nii raske. Kuna me oleme ikka enamus päevast mitu tundi järjest päikese all, siis see ikka võtab täiesti läbi," selgitas Paas.

Järgmine suurvõistlus ootab teda septembri alguses, kui Lõuna-Koreas toimuvad maailmameistrivõistlused.

Toimetaja: Anders Nõmm

Samal teemal

viimased uudised

00:33

Galerii: Eesti legendide koondis võitis Jõhvis Markus Jürgensoni väravast Uuendatud

15.08

Hiinas pronksi võitnud Paas: see andis ikka olümpiamängude tunde

15.08

ETV spordisaade, 15. august

15.08

Matšpalli kasutamata jätnud Lajal sai veerandfinaalis valusa kaotuse

15.08

Janari Jõesaar: peame mängutempot kontrollima Uuendatud

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

15.08

Kuuma käega leedukad kütsid Doncicita Sloveeniale sauna

15.08

VIDEO | Vaprus sai Tammeka üle klubi rekordvõidu

15.08

Vaprus kostitas Tammekat koguni kaheksa väravaga Uuendatud

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

15.08

Ann Marii Kivikas: võtan sellise hoiaku, et MM-ile on minek

11.08

Erki Nool: Eesti kergejõustiku hetkeseis on üle keskmise hea

09.08

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

15.08

Maailma 54. reketi alistanud Lajal pääses USA-s veerandfinaali

14.08

Levadia teekond eurosarjas sai läbi

15.08

Kaks Eesti teivashüppajat alistasid Teemantliiga etapil Duplantise

15.08

Haamer Duplantise rekordist: lollitasime niisama, siis ta võttis teiba ja hüppas jälle üle

15.08

VIDEO | Järveoja õpilane Grete Paia näitas Kehala ringil oskusi

14.08

Tartus püstitati kergejõustiku uusi Eesti rekordeid

14.08

Läti korvpallikoondis jäi koduses kontrollkohtumises Leedule alla

14.08

Henri Drell: muidugi võib tulevikus olla liikumist ookeani taha

15.08

Levadia kapten: emotsionaalselt väga raske kaotus

15.08

Konontšuk Türki siirdumisest: nüüd on vist minu aeg Jõesaarele välja teha! Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo