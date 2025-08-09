X!

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

Vibulaskmine
Foto: Karli Saul
Vibulaskmine

Eesti plokkvibulaskjad Lisell Jäätma ja Meeri-Marita Paas tulid Chengdus jätkuvatel maailmamängudel naiste individuaalvõistlusel medalitele.

Jäätma võitis veerandfinaalis punktidega 149:145 India vibulaskurit Madhura Dhamangaonkarit. Paas alistas kaheksa seas skooriga 146:144 ameeriklanna Alexis Mercedes Ruizi. Poolfinaalis kohtusid eestlannad omavahel. Esimese seeria võitis kahepunktilise vahega Paas, järgmises kahes jäi minimaalselt peale Jäätma. Viimast seeriat alustati 116:116 viigiseisult, kuid Jäätma võitis otsustava seeria 29:28 ja pääses finaali tulemusega 145:144. 

Esikohamatšis tuli Jäätmal tunnistada Mehhiko vibulaskuri Andrea Maya Becerra Arizaga nappi 147:146 paremust. Kolmanda vooru järel juhtis seejuures kahe punktiga veel eestlanna. Pronksimatšis oli Paas suhteliselt kindlalt 148:143 üle Colombia koondislasest Alejandra Usquianost.

"Ma üldiselt jäin terve päevaga rahule, hommikul treeningväljakul ei saanud nii hästi pihta. See natuke ajas mind endast välja, aga võtsin ennast kokku ja kõik matšid läksid väga hästi," ütles Jäätma Vikerraadiole.

"Ainus asi, mis kripeldab, on kullamatši neljas seeria. Ma täpselt ei tea, mis seal valesti tegin, sest kaks esimest lasku olid head, aga sellega mängisin oma kuldmedali maha," lisas ta. "Ma arvan, et tegin kõike nii hästi, kui sain. Seekord jäi natuke puudu."

Jäätma sõnul on vastasseisud koondisekaaslasega alati rasked. "Eks me mõlemad tahtsime võita, pinge poolest olin poolfinaalis palju rahulikum kui esimeses matšis. Eks see vaimselt ikka mõjutab, tahame ju üksteisest paremad olla," ütles ta.

Võistlus peeti palavas ilmas ning temperatuur küündis 38 kraadini. Lisaks oli õhuniiskus 90 protsenti ja lisandus pidev sadu. "Tuleb vedelikku tarbida ja kasutada oma energiat mõistlikult. Kasutasime hästi palju lehvikuid ja teisi masinaid, mis õhku tegid. Üritasime hakkama saada," rääkis Jäätma.

Septembris toimuvad Lõuna-Koreas vibulaskmise maailmameistrivõistlused, kuid maailmamängudeks olid samuti maailma tipud kokku tulnud. Kuidas Jäätma viimased nädalad enne MM-i valmistub? "Mul on see hooaeg olnud palju probleeme vibu seadistamisega ja tehnikaga, juba nägin, et mõningaid tehnilisi asju tuleb muuta. See ongi põhiline asi, millele nüüd keskendun," vastas ta.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

23:13

Tallinna väisasid maailma parimad tasakaalukõndijad

22:52

Aigro pääses suvisel GP-etapil teise hüppevooru Uuendatud

22:39

Naiste võrkpallikoondis jäi EM-valiksarjas võiduta

22:23

Aleksandr Selevko sai hooaja avavõistlusel lühikavas kolmanda koha

22:01

ETV spordisaade, 9. august

21:44

Jürgenson ja Oja lõpetasid Šotimaa ralli viienda kohaga

21:19

Paide mängis kodus Kaleviga viiki, Trans alistas Tammeka

20:47

Eesti kettagolfarid on Soomes otsustava päeva eel kõrges konkurentsis

20:31

Seire sai 200 meetri jooksus kuuenda koha, Iir kettaheites kaheksas

19:59

Rikberg: oleme EM-valikmängudeks päris valmis

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

19:03

Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

17:51

Vinge lõpuspurdi teinud Hambidge võitis U-20 EM-il pronksi Uuendatud

13:42

Eesti vibulaskjad jõudsid maailmamängudel kahekesi pjedestaalile Uuendatud

08.08

Soome korvpallikoondise liider korraldas kontrollmängus viskekontserdi

08.08

Lätid tagasid maailmamängudel kindla edasipääsu

08.08

Hambidge parandas taas Eesti rekordit, Palmsaarelt ideaalilähedane esitus

12:31

Kristin ja Silver Lätt asuvad võitlusse pronksi nimel

08.08

Norrale edu toonud prantslasest lasketreener paneb algava hooaja järel ameti maha

10:56

Suusahüppajate hooaeg algas probleemidega tehnilises kontrollis

08.08

Tallinn avas Vabaduse väljakule rajatud palliplatsid huvilistele

08.08

Jürgenson kaotas Briti meistrivõistlustel mootoriprobleemi tõttu aega Uuendatud

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo