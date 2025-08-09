Maailmamängudel hõbeda pälvinud Jäätma: seekord jäi natuke puudu

Jäätma võitis veerandfinaalis punktidega 149:145 India vibulaskurit Madhura Dhamangaonkarit. Paas alistas kaheksa seas skooriga 146:144 ameeriklanna Alexis Mercedes Ruizi. Poolfinaalis kohtusid eestlannad omavahel. Esimese seeria võitis kahepunktilise vahega Paas, järgmises kahes jäi minimaalselt peale Jäätma. Viimast seeriat alustati 116:116 viigiseisult, kuid Jäätma võitis otsustava seeria 29:28 ja pääses finaali tulemusega 145:144.

Esikohamatšis tuli Jäätmal tunnistada Mehhiko vibulaskuri Andrea Maya Becerra Arizaga nappi 147:146 paremust. Kolmanda vooru järel juhtis seejuures kahe punktiga veel eestlanna. Pronksimatšis oli Paas suhteliselt kindlalt 148:143 üle Colombia koondislasest Alejandra Usquianost.

"Ma üldiselt jäin terve päevaga rahule, hommikul treeningväljakul ei saanud nii hästi pihta. See natuke ajas mind endast välja, aga võtsin ennast kokku ja kõik matšid läksid väga hästi," ütles Jäätma Vikerraadiole.

"Ainus asi, mis kripeldab, on kullamatši neljas seeria. Ma täpselt ei tea, mis seal valesti tegin, sest kaks esimest lasku olid head, aga sellega mängisin oma kuldmedali maha," lisas ta. "Ma arvan, et tegin kõike nii hästi, kui sain. Seekord jäi natuke puudu."

Jäätma sõnul on vastasseisud koondisekaaslasega alati rasked. "Eks me mõlemad tahtsime võita, pinge poolest olin poolfinaalis palju rahulikum kui esimeses matšis. Eks see vaimselt ikka mõjutab, tahame ju üksteisest paremad olla," ütles ta.

Võistlus peeti palavas ilmas ning temperatuur küündis 38 kraadini. Lisaks oli õhuniiskus 90 protsenti ja lisandus pidev sadu. "Tuleb vedelikku tarbida ja kasutada oma energiat mõistlikult. Kasutasime hästi palju lehvikuid ja teisi masinaid, mis õhku tegid. Üritasime hakkama saada," rääkis Jäätma.

Septembris toimuvad Lõuna-Koreas vibulaskmise maailmameistrivõistlused, kuid maailmamängudeks olid samuti maailma tipud kokku tulnud. Kuidas Jäätma viimased nädalad enne MM-i valmistub? "Mul on see hooaeg olnud palju probleeme vibu seadistamisega ja tehnikaga, juba nägin, et mõningaid tehnilisi asju tuleb muuta. See ongi põhiline asi, millele nüüd keskendun," vastas ta.