Plokkvibulaskjad Jäätma ja Paas jõudsid maailmamängudel veerandfinaali

6. – 17. august Chengdus, Hiinas toimuvatel Maailmamängudel esindab Eestit esmakordselt kaks vibulaskjat, Team Estoniasse kuuluvad Meeri-Marita Paas ja Lisell Jäätma. Jätkuvalt tervisemurede käes vaevlevad eestlannad näitasid ka teisel võistluspäeval maailmaklassi.

8.augustil toimunud 1/16 elimineerimisringidest sai Lisell Jäätma vaba ringi, Meeri-Marita Paas läks vastamisi 23.asetusel lõpetanud Kazasthani laskja Roxana Yunussovaga, kelle alistas 146:142.

1/8 elimineerimisringides sai Meeri-Marita Paasi vastaseks türklanna Yuva Begum, kes jäi eestlannale alla 146:141, Lisell Jäätma võitis pingelises matšis korealanna Yeeun Mooni 145:143.

"Ilm on ikka raske, ei ole üldse eestlastele sobilik. Andsin endast parima, üks nool korraga ja täna sellest piisas" võttis päeva kokku Meeri-Marita Paas.

"Tänane matš oli tegelikult päris raske, keha oli väsinud ja kuumus on tappev, aga sain hakkama ja homme on juba uus päev" oli Lisell Jäätma optimistlik.

9. augustil toimuval veerandfinaalis, Eesti aja järgi kell 5.30 läheb World Archery reitingus hetkel 17. kohal olev Lisell Jäätma vastamisi indialanna Madhura Dhamangaonkariga (WA reiting 18).

Maailmareitingus viiendal kohal asuva Paasi vastaseks saab kell 5.45 ameeriklanna Alexis Ruiziga (WA reiting 17).

Veerandfinaali jõudis ka maailma esinumber Ella Gibson, kelle vastaseks on maailma edetabeli teine number, mehhiklanna Andrea Becerra. Teises paaris lähevad aga vastamisi indialanna Parneet Kaur (WA reiting 14) ja kolumbialanna Alejandra Usquaino (WA reiting 10).

7. augustil toimunud kvalifikatsiooni lõpetasid eestlannad 25 osaleja seas esikümnes – Lisell Jäätma 701 silmaga kuuendal kohal ja 699 silma lasknud Meeri-Marita Paas 10. kohal. Laskjatega on kaasas Eesti plokkvibukoondise treener Maarika Jäätma ja Paasi treenerina Hanna Liina Lippand.

Võistlemise teevad keeruliseks nii ilmastikutingimused - temperatuur kuni 38 kraadi, õhuniiskus 90% ning pidev sadu, kui ka mõlema eestlanna tervislik seisund, kes haigestusid pea kohe peale Hiinasse saabumist.