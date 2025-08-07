Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

Jäätma lasi 701 silma ja sai kuuenda koha, Paas kaks silma vähem ja kümnenda koha. Seejuures läks reisil Hiina kaduma Paasi vibu, mis siiski leiti üles ja sportlane pääses ehmatusega.

Sellest hoolimata pole kohanemine Chengdus kergelt läinud. "Kohapeal haigestusid mõlemad sportlased ning laskejoonele astuti paraku haigetena," seisis Eesti Vibuliidu pressiteates.

"Ka kohapealsed ilmastikuolud on keerulised - väljastatud on isegi ilmahoiatus kõrgete temperatuuride osas: sooja 30–38 kraadi, õhuniiskus 90% ning pidev sadu on väljakutse kõigile võistlejatele."

Jäätma jäi kvalifikatsiooniga rahule. "Jäin oma kvalifikatsiooniga rahule, arvestades, et lasin esimese seeria kohe viis miinust, aga suutsin ennast kokku võtta ja lõpuks hea tulemusega lõpetada," sõnas ta.

"Paar päeva olen siin haigusega maadelnud – usun, et kui tervis oleks 100% korras, oleks lasud veel paremad olnud. Homme aga uus päev ja üritan oma parima anda."

"Arvestades sellega, et hommikul ärkasin palavikuga, on skoor parem, kui ma arvasin," täiendas Paas.

Treener Maarika Jäätma sõnul ei mäleta ta, et kunagi oleks vibulaskjad võistelnud nii äärmuslikes oludes.

"Kõike arvestades olid tulemused niivõrd ekstreemsete tingimuste kohta väga head – laskmistingimused meenutavad sõna otseses mõttes sauna, vaid selle vahega, et kõik on mudane ja porine," ütles ta.

"Võistluse alguses ei olnud võimalik isegi binokliga tulemusi jälgida, sest nende klaasid kattusid hetkega niiskusega."

Laupäeval on Jäätma esimeses väljalangemisringis vaba, Paas kohtub eelvõistlusel paremuselt 23. tulemuse lasknud Kasahstani esindaja Roksana Junussovaga.