X!

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

Vibulaskmine
Lisell Jäätma
Lisell Jäätma Autor/allikas: World Archery
Vibulaskmine

Eesti plokkvibulaskjad Lisell Jäätma ja Meeri-Marita Paas näitasid Chengdus toimuvate maailmamängude kvalifikatsioonis esikümne väärilisi tulemusi.

Jäätma lasi 701 silma ja sai kuuenda koha, Paas kaks silma vähem ja kümnenda koha. Seejuures läks reisil Hiina kaduma Paasi vibu, mis siiski leiti üles ja sportlane pääses ehmatusega.

Sellest hoolimata pole kohanemine Chengdus kergelt läinud. "Kohapeal haigestusid mõlemad sportlased ning laskejoonele astuti paraku haigetena," seisis Eesti Vibuliidu pressiteates.

"Ka kohapealsed ilmastikuolud on keerulised - väljastatud on isegi ilmahoiatus kõrgete temperatuuride osas: sooja 30–38 kraadi, õhuniiskus 90% ning pidev sadu on väljakutse kõigile võistlejatele."

Jäätma jäi kvalifikatsiooniga rahule. "Jäin oma kvalifikatsiooniga rahule, arvestades, et lasin esimese seeria kohe viis miinust, aga suutsin ennast kokku võtta ja lõpuks hea tulemusega lõpetada," sõnas ta.

"Paar päeva olen siin haigusega maadelnud – usun, et kui tervis oleks 100% korras, oleks lasud veel paremad olnud. Homme aga uus päev ja üritan oma parima anda."

"Arvestades sellega, et hommikul ärkasin palavikuga, on skoor parem, kui ma arvasin," täiendas Paas.

Treener Maarika Jäätma sõnul ei mäleta ta, et kunagi oleks vibulaskjad võistelnud nii äärmuslikes oludes.

"Kõike arvestades olid tulemused niivõrd ekstreemsete tingimuste kohta väga head – laskmistingimused meenutavad sõna otseses mõttes sauna, vaid selle vahega, et kõik on mudane ja porine," ütles ta.

"Võistluse alguses ei olnud võimalik isegi binokliga tulemusi jälgida, sest nende klaasid kattusid hetkega niiskusega."

Laupäeval on Jäätma esimeses väljalangemisringis vaba, Paas kohtub eelvõistlusel paremuselt 23. tulemuse lasknud Kasahstani esindaja Roksana Junussovaga.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

viimased uudised

19:40

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

19:10

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

18:43

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

18:12

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

17:32

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

17:10

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

16:42

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

ülekannete kava

etv spordisaade

vaata uuesti!

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

29.07

Ramo Kask: otsime igapidi partnereid-toetajaid juurde

16.07

Rauno Paltser: unistus oli näha kolme eestlast Rally1 auto roolis

16.07

Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

15.07

Uisuliidu peasekretär Šaraškini kohta: ta oli meie kõikide Anne!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

06.08

Barcelona kapten on klubiga täielikult tülli pööranud

06.08

Endiste Eesti sportlaste lapsed ihkavad samuti spordis tippu jõuda

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

06.08

Meistrite liiga piletit jahtiv Šotimaa hiid tunneb väidetavalt Heina vastu huvi

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

06.08

ATP kõrgeimal tasemel debüüdi teinud Lajal pidi prantslase paremust tunnistama

06.08

Nikola Jokic oli Serbia EM-i eelses kontrollkohtumises lähedal kolmikduublile

05.08

Maha jäänud ratturid üritasid velotuuril pettusega gruppi tagasi hiilida

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

06.08

Kelly Sildaru paneb algaval hooajal rõhku kolme ala asemel ainult ühele

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo