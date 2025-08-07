Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

18-aastane Ott jooksis kolmandas poolfinaalis aja 11,77, millega sai viienda koha. Kohaga pääsesid finaali isiklikud rekordid püstitanud Uljana Stepanjuk (Ukraina; 11,50) ja Precious Akpe-Moses (Iirimaa; +11,62).

Kaheksa hulka jõudis ka kolmas lõpetaja ehk aja 11,72 jooksnud sakslanna Philina Marianna Schwarz. Kokkuvõttes tuli Ott kümnendale kohale, oma tänavusest tippmargist (11,58) jäi lahutama 19 sajandikku.

Meeste 100 meetri jooksu poolfinaalides sai Herman Seire poolemeetrises vastutuules kirja aja 10,71, millega oli 24 jooksja konkurentsis 15. Viimasena viis finaali aeg 10,63. Juuli alguses jooksis Seire isikliku rekordi 10,49.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus jõudis paremuselt üheksanda ajaga poolfinaali Viola Hambidge, kes sai kirja tulemuse 59,38. Oma eeljooksu eestlanna võitis.

Mitmed väljakualade tegijad jõudsid edasi lõppvõistlusele. Teivashüppe kvalifikatsioonis oli küll norm 5.35, aga ka 5.15 ületajaid oli vaid kümme. Nende seas ka Karl Kristjan Pohlak. Henri Apri ületas 4.90 ja see tähendas piirdumist 15.-16. koha jagamisega.

Meeste kettaheites püstitas 1,75-kilose kettaga isikliku rekordi 57.64 Sten-Erik Iir, kes oli sellega paremuselt seitsmes. Kvalifikatsiooninormist 61.00 sai jagu vaid poolakas Jakub Rodziak (61.59).

Naiste odaviskes jõudis üsna napilt lõppvõistlusele Heti Väät, kes sai parimal katsel kirja 48.04, mis oli kokkuvõttes 11. tulemus. Kaks odaviskajat piirdusid seejuures vaid kaheksa sentimeetrit kehvema tulemusega ja jäid välja.

Naiste kõrgushüppes jõudis napilt lõppvõistlusele Valeria Smirnova. Ta ületas tulemuse 1.77 alles kolmandal katsel, aga ületas 1.73 esimesel katsel ning sai 11.-12. kohta jagades lõppvõistlusele.

Tristan Konso hoiab kümnevõistluses avapäeva järel 3902 punktiga üheksandat kohta. Ta jooksis 100 meetrit 11,08-ga, hüppas kaugust 6.86, tõukas kuuli 13.78, hüppas kõrgust 1.88 ja jooksis 400 meetrit 48,87-ga.

Andreas Trumm sai kaugushüppes nulli ja tegi küll avapäeva lõpuni, aga mõistagi kõrges mängus enam ei ole.