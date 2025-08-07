X!

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

Kergejõustik
Foto: Tõnis Tõnström/EKJL
Kergejõustik

Miia Ott tuli kergejõustiku kuni 20-aastaste Euroopa meistrivõistlustel Tamperes naiste 100 meetri jooksus kümnendaks. Kohast finaalis jäi lahutama viis sajandikku.

18-aastane Ott jooksis kolmandas poolfinaalis aja 11,77, millega sai viienda koha. Kohaga pääsesid finaali isiklikud rekordid püstitanud Uljana Stepanjuk (Ukraina; 11,50) ja Precious Akpe-Moses (Iirimaa; +11,62).

Kaheksa hulka jõudis ka kolmas lõpetaja ehk aja 11,72 jooksnud sakslanna Philina Marianna Schwarz. Kokkuvõttes tuli Ott kümnendale kohale, oma tänavusest tippmargist (11,58) jäi lahutama 19 sajandikku.

Meeste 100 meetri jooksu poolfinaalides sai Herman Seire poolemeetrises vastutuules kirja aja 10,71, millega oli 24 jooksja konkurentsis 15. Viimasena viis finaali aeg 10,63. Juuli alguses jooksis Seire isikliku rekordi 10,49.

Naiste 400 meetri tõkkejooksus jõudis paremuselt üheksanda ajaga poolfinaali Viola Hambidge, kes sai kirja tulemuse 59,38. Oma eeljooksu eestlanna võitis.

Mitmed väljakualade tegijad jõudsid edasi lõppvõistlusele. Teivashüppe kvalifikatsioonis oli küll norm 5.35, aga ka 5.15 ületajaid oli vaid kümme. Nende seas ka Karl Kristjan Pohlak. Henri Apri ületas 4.90 ja see tähendas piirdumist 15.-16. koha jagamisega.

Meeste kettaheites püstitas 1,75-kilose kettaga isikliku rekordi 57.64 Sten-Erik Iir, kes oli sellega paremuselt seitsmes. Kvalifikatsiooninormist 61.00 sai jagu vaid poolakas Jakub Rodziak (61.59).

Naiste odaviskes jõudis üsna napilt lõppvõistlusele Heti Väät, kes sai parimal katsel kirja 48.04, mis oli kokkuvõttes 11. tulemus. Kaks odaviskajat piirdusid seejuures vaid kaheksa sentimeetrit kehvema tulemusega ja jäid välja.

Naiste kõrgushüppes jõudis napilt lõppvõistlusele Valeria Smirnova. Ta ületas tulemuse 1.77 alles kolmandal katsel, aga ületas 1.73 esimesel katsel ning sai 11.-12. kohta jagades lõppvõistlusele.

Tristan Konso hoiab kümnevõistluses avapäeva järel 3902 punktiga üheksandat kohta. Ta jooksis 100 meetrit 11,08-ga, hüppas kaugust 6.86, tõukas kuuli 13.78, hüppas kõrgust 1.88 ja jooksis 400 meetrit 48,87-ga.

Andreas Trumm sai kaugushüppes nulli ja tegi küll avapäeva lõpuni, aga mõistagi kõrges mängus enam ei ole.

Toimetaja: Siim Boikov

Samal teemal

Kergejõustiku uudised

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

07.08

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

07.08

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

06.08

Veel ühele Keenia pikamaajooksjale määrati ajutine võistluskeeld

05.08

Eesti sõidab kergejõustiku U-20 EM-ile 23-liikmelise koosseisuga

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

04.08

Laupäeval joostakse 53. korda ümber Ülemiste järve

04.08

USA esisprinterid läksid riidu: peame mõned isiklikud asjad ära klaarima

04.08

Richardson ei pääsenud 200 m jooksus MM-ile, Kovacs jäi koondisest välja

03.08

Mirotvortseva käis rahvusrekordi, Pihela alistas Bruusi ja Lillemets sai 8000 täis

03.08

Kreeka teivashüppaja Karalis kerkis maailma kõigi aegade neljandaks

02.08

Suurepärases vormis Kivikas kordas 100 meetri jooksus Eesti rekordit

02.08

VIDEO | Jefferson-Wooden sprintis kõigi aegade viiendaks naiseks

02.08

100 meetri jooksu maailmameister peeti vägivallaakti tõttu kinni

02.08

Suurepärane punktisumma tõstis USA mitmevõistleja kõigi aegade esikümnesse

01.08

Nädalavahetusel näeb kergejõustiku EMV-l põnevaid vastasseise

01.08

USA mitmevõistlejad Garland ja Hall liiguvad võimsal kursil

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

31.07

Tilga on haigusest taastunud ja treenib täiskoormusel

sport.err.ee uudised

07.08

Tartus selguvad indiaca maailmameistrid

07.08

Levadia sai eurosarjas võõrsilvõidu

07.08

Tallinnas kulmineerusid rahvusvahelised laste mängud

07.08

Miia Ott jäi U-20 EM-finaalist viie sajandiku kaugusele

07.08

ETV spordisaade, 7. august

07.08

Eesti korvpallikoondis sai jagu Gruusiast

07.08

Selgusid Ballon d'Ori nominendid

07.08

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

07.08

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

07.08

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

07.08

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

07.08

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

07.08

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

07.08

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

07.08

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

07.08

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

07.08

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

07.08

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

07.08

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

07.08

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo