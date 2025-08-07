X!

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

Kergejõustik
Jakob Ingebrigtsen
Jakob Ingebrigtsen Autor/allikas: SCANPIX / AFP
Kergejõustik

Norra keskmaajooksja Jakob Ingebrigtsen loobus kahest augustisse planeeritud stardist Teemantliiga etappidel ja tema võimalik välishooaja debüüt lükkus veelgi kaugemale.

24-aastast Ingebrigtsenit on tänavu seganud Achilleuse kõõluse vigastus, mistõttu on tulnud hooaja avastarti korduvalt edasi lükata. Nüüd kinnitas sportlase esindaja Espen Skoland, et Ingebrigtsen ei võistle ka 16. augustil Chorzowis ja 22. augustil Brüsselis toimuval etapil.

Hetkel viibib norralane St. Moritzis kõrgmäestikulaagris ja Norra telekanali TV2 andmetel kulgeb ettevalmistus plaanipäraselt, aga naasmine võistlustele lükkub siiski kaugemale. Seejuures hakkab üha lähemale jõudma hooaja peaeesmärk ehk Tokyo MM.

Jaapani pealinnas hakatakse maailma paremaid kergejõustiklasi selgitama 13. septembril ehk vaid kolm nädalat pärast Brüsseli võistlust. Ameeriklasest kergejõustikuekspert Jonathan Gault oli juba enne viimast teadet norralase võimaluste osas kahtlev.

"Ma ei tea kõiki asjaolusid, aga kui sa pole neli kuud võistelnud ja pead loobuma võistlusest kaheksa nädalat enne maailmameistrivõistlusi, siis on aeg muretsema hakata," sõnas ta TV2-le. "Jakob aga tunneb oma keha nii hästi, nii et olen kindel, et ta langetab õiged otsused."

Tänavune sisehooaeg möödus Ingebrigtsenil suurepäraselt, sest ta teenis kuldmedalid 1500 ja 3000 meetri distantsidel nii maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustel.

Välitingimuste MM-idelt on Ingebrigtsenil kaks kulda: nii 2022. aastal Oregonis kui ka tunamullu Budapestis võitis ta 5000 meetri distantsi. Mõlemal juhul lisandusid hõbedad 1500 meetris.

Toimetaja: Siim Boikov

Kergejõustiku uudised

17:10

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

09:16

Verlin ja Millend kaotasid Poolas napilt isiklikule rekordile

06.08

Veel ühele Keenia pikamaajooksjale määrati ajutine võistluskeeld

05.08

Eesti sõidab kergejõustiku U-20 EM-ile 23-liikmelise koosseisuga

05.08

Pärmäkoski võistles Soome kergejõustiku meistrivõistlustel medali nimel

04.08

Laupäeval joostakse 53. korda ümber Ülemiste järve

04.08

USA esisprinterid läksid riidu: peame mõned isiklikud asjad ära klaarima

04.08

Richardson ei pääsenud 200 m jooksus MM-ile, Kovacs jäi koondisest välja

03.08

Mirotvortseva käis rahvusrekordi, Pihela alistas Bruusi ja Lillemets sai 8000 täis

03.08

Kreeka teivashüppaja Karalis kerkis maailma kõigi aegade neljandaks

02.08

Suurepärases vormis Kivikas kordas 100 meetri jooksus Eesti rekordit

02.08

VIDEO | Jefferson-Wooden sprintis kõigi aegade viiendaks naiseks

02.08

100 meetri jooksu maailmameister peeti vägivallaakti tõttu kinni

02.08

Suurepärane punktisumma tõstis USA mitmevõistleja kõigi aegade esikümnesse

01.08

Nädalavahetusel näeb kergejõustiku EMV-l põnevaid vastasseise

01.08

USA mitmevõistlejad Garland ja Hall liiguvad võimsal kursil

01.08

Naiskergejõustiklastelt hakatakse nõudma geenitesti

31.07

Tilga on haigusest taastunud ja treenib täiskoormusel

30.07

USA tippsprinter ei sõida Tokyo MM-ile

sport.err.ee uudised

19:40

Tänavune mäesuusatamise maailmameister pani olümpia eel karjäärile punkti

19:10

Eesti vibulaskjad näitasid karmide katsumuste kiuste täpset silma

18:43

Mihkels teenis Poola velotuuri etapil kõrge koha

18:12

Pärnu tõi ameeriklasest tagamängija taas Eestisse

17:32

Veerandfinaalile lähedal olnud Malõgina langes siiski konkurentsist

17:10

Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

16:42

Eesti malepoiss võitis EM-il pronksi

16:22

Ott ja Seire jõudsid U-20 EM-il poolfinaali

15:52

Eesti - Itaalia MM-valikmängule on müüdud üle 6000 pileti

15:35

Klavaniga tülli läinud Lindpere lahkub Tallinna Kalevist

14:51

Markus Pajur jõudis Prantsusmaal taas pjedestaalile

14:26

Tottenhami põhimees sai raske vigastuse ja jätab suure osa hooajast vahele

13:43

Start võttis kolmanda järjestikuse võidu, Soomets tegi kaasa terve mängu

13:07

Võrkpallikoondis peab viimased kontrollmängud Vassiljevi juhendatava Lätiga

12:23

Keila KK täiendas ridu USA ülikoolikorvpalluriga

11:54

Poiste korvpallikoondis alustab A-divisjoni EM-finaalturniiri

11:36

Uus-Meremaa ragbikoondislane jõudis napilt lennukile: koer sõi mu passi ära

10:58

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

10:20

Kanada teismeline alistas ka endise kolmanda reketi ja pääses finaali

09:45

Bayerni legend Thomas Müller liitus ookeani taga mängiva klubiga

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo