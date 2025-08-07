Ingebrigtseni hooaja avastart lükkub veelgi kaugemale

24-aastast Ingebrigtsenit on tänavu seganud Achilleuse kõõluse vigastus, mistõttu on tulnud hooaja avastarti korduvalt edasi lükata. Nüüd kinnitas sportlase esindaja Espen Skoland, et Ingebrigtsen ei võistle ka 16. augustil Chorzowis ja 22. augustil Brüsselis toimuval etapil.

Hetkel viibib norralane St. Moritzis kõrgmäestikulaagris ja Norra telekanali TV2 andmetel kulgeb ettevalmistus plaanipäraselt, aga naasmine võistlustele lükkub siiski kaugemale. Seejuures hakkab üha lähemale jõudma hooaja peaeesmärk ehk Tokyo MM.

Jaapani pealinnas hakatakse maailma paremaid kergejõustiklasi selgitama 13. septembril ehk vaid kolm nädalat pärast Brüsseli võistlust. Ameeriklasest kergejõustikuekspert Jonathan Gault oli juba enne viimast teadet norralase võimaluste osas kahtlev.

"Ma ei tea kõiki asjaolusid, aga kui sa pole neli kuud võistelnud ja pead loobuma võistlusest kaheksa nädalat enne maailmameistrivõistlusi, siis on aeg muretsema hakata," sõnas ta TV2-le. "Jakob aga tunneb oma keha nii hästi, nii et olen kindel, et ta langetab õiged otsused."

Tänavune sisehooaeg möödus Ingebrigtsenil suurepäraselt, sest ta teenis kuldmedalid 1500 ja 3000 meetri distantsidel nii maailma- kui ka Euroopa meistrivõistlustel.

Välitingimuste MM-idelt on Ingebrigtsenil kaks kulda: nii 2022. aastal Oregonis kui ka tunamullu Budapestis võitis ta 5000 meetri distantsi. Mõlemal juhul lisandusid hõbedad 1500 meetris.