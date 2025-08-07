X!

Temposarja Viimsi etapil võidutsesid Kannimäe ja Leinonen

Jalgrattasport
Taavi Kannimäe
Taavi Kannimäe Autor/allikas: Spordisarjad.ee/Kristjan Kivistik
Jalgrattasport

Filter Temposarja viiendal etapil Viimsis võidutsesid 14,3-kilomeetrisel rattadistantsil Taavi Kannimäe ja soomlanna Karoliina Leinonen. Kiireimad jooksjad olid Rinel Pius ja Anneli Villemson ning parimad rulluisutajad Andrus Kuusk ja Heli-Ly Kruusmann.

Kannimäe hoidis liidripositsiooni algusest lõpuni ning pälvis esimese koha ajaga 17 minutit ja 42 sekundit. Kuigi lähim jälitaja Riko Tammepuu tuli distantsi teisel poolel Kannimäele lähemale, siis jäi finišis neid lahutama siiski neli sekundit. Kolmanda tulemuse sõitis välja Georg Karlep (+0.54). Kuue parema sekka sõitsid end veel Jevgeni Jefimov (+1.04), Rando Marten Evendi (+1.04) ja Rene Kuldkepp (+1.07).

Naiste konkurentsis jätkas võidulainel soomlanna Karoliina Leinonen, võites ajaga 19 minutit ja 16 sekundit. Talle järgnesid Elisabeth Ebras (+0.21) ja Riina Klais-Peets (+1.41). Esimese kuue sekka jõudsid veel Hanna-Kristiina Karu (+2.12), Karmen Reinpõld (+2.12) ja Birgit Tito (+2.14).

Nelja kilomeetri pikkusel jooksurajal oli kõige kiirem Rinel Pius ajaga 12 minutit ja 49 sekundit. Teise koha sai Franko Reinhold (+0.17) ja kolmanda Henri Normak (+1.40). Naiste hulgas olid parimad Anneli Villemson (15:42), Anne-Ly Palm (+0.08) ja Regina Kruus (+0.48).

14,3-kilomeetrisel rulluisudistantsil pälvis kindla võidu Andrus Kuusk ajaga 24 minutit ja 43 sekundit. Teise tulemuse sõitis välja Gerth Kivima (+0.43) ja kolmanda Kuido Koppel (+2.33). Naiste seas oli kõige kiirem Heli-Ly Kruusmann ajaga 33 minutit ja neli sekundit. Teise koha teenis Mirjam Kalvik (+2.41) ja kolmanda Helina Poom (+4.10).

Filter Temposarja finaaletapp peetakse 13. augustil Maardus.

Toimetaja: Anders Nõmm

