Rahvusmeeskond mängib reedel võimsa koosseisuga Belgiaga

Rahvusmeeskond alustas koondisesuve kahe veenva võiduga Rootsi üle, kui rootslastele kaotati vaid üks geim. Belgia on aga teisest klassist vastane ja Tallinnasse on tulemas kõik suuremad staarid.

Eesti meeskonna peatreener Alar Rikberg loodab, et fännid leiavad reedel tee saali. "Mul on tunne, et Belgia ei tegele hetkel mitte EM-valiksarjaks valmistumisega, vaid maailmameistrivõistlusteks valmistumisega. EM-valiksarja alagrupp on neil piisavalt kerge, et sealt kerge jalutuskäiguga edasi pääseda."

"Nad valmistuvad pigem septembris peetavaks MM-iks. Siia tulevad Sam Deroo, Sijn D´Hulst, Seppe Rotty, Ferre Feggers, Mathijs Desmet, Wout D´Heer. Kõik staarid on kohal ja see on miski, mida tänavu siin rohkem ei näe. Julgen öelda, et sellist taset ei nähtud siin ka eelmisel aastal," sõnas Rikberg.

"Sellise tasemega mänge saame me harva ja see on väga tore, et saame end niimoodi proovile panna. Loodan, et võrkpallisõbrad tulevad meid toetama."

Lisaks peetakse Belgiaga üks mäng ka kinniste uste taga, et Eesti meeskond saaks harjutada ilma publikuta saalis tegutsemist. EM-valiksarja kohtumine Iisraeliga peetakse nimelt publikuta.

Eesti koosseis Belgiaga:

Sidemängijad: Robert Viiber, Renet Vanker, Aleksander Eerma

Diagonaalründajad: Renee Teppan, Timo Ander Lõhmus

Nurgaründajad: Märt Tammearu, Robert Täht, Valentin Kordas, Karli Allik, Albert Hurt

Temporündajad: Andri Aganits, Alex Saaremaa, Marx Aru, Mihkel Varblane

Liberod: Silver Maar, Cris Karlis Lepp

Peatreener Alar Rikberg, abitreenerid Avo Keel ja Lauris Iecelnieks, üldkehalise ettevalmistuse treener Ott-Erik Kalmus, statistik Karlo-Remy Kallend, füsioterapeudid Mark Leinfeld ja Gardo Maruste, mänedžer Robin Ristmäe.