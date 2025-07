VIDEO | Wiebes võidutses teist päeva järjest, Vollering saab jätkata

Grupifinišiga lõppenud tasase maa etapi otsustavas heitluses suutis Wiebes jätta teiseks just Vosi. Kolmandana ületas finišijoone ja teenis boonussekundeid iirlanna Lara Gillespie (UAE Team ADQ).

WIEBES AGAIN



Lorena Wiebes takes her second stage win in a row at the Tour de France Femmes avec Zwift, holding off a charging Marianne Vos! pic.twitter.com/v7vEYG10VC