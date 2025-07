Hollas ja Remmelg ajaloolise EM-i eel: eesmärk on mängida julgelt

Treener Rivo Vesiku juhendatav Eesti duo kuulub 30. juulist 3. augustini toimuval EMil D-alagruppi, kus lisaks mängivad samuti Vesiku juhendatavad šveitslannad Tanja Hüberli ja Leona Kernen, kahel korral Euroopa meistriks tulnud lätlannad Tina Graudina ja Anastasija Samoilova ning kohalik paar Melanie Paul – Lea Sophie Kunst, vahendab Volley.ee.

Ükski Eesti naispaar pole varem EM-ile pääsenud ja nii tehakse Eesti rannavolle ajalugu, kui alustatakse kolmapäeval 32 paari konkurentsis alagrupiturniiri. Hollas ja Remmelg alustavad EM-i Šveitsi paari vastu. Samal ajal kohtuvad omavahel lätlannad ja sakslannad ning seejärel mängivad võitjad ja kaotajad omavahel. Kaotajate omavaheline mäng peetakse samuti kolmapäeval, võitjate mäng neljapäeval.

Esmaspäeval Saksamaale jõudnud Hollas ja Remmelg usuvad, et vaatamata väga tugevale alagrupile on edasipääsuvõimalused olemas. "Läheme esimesele EM-ile elevusega ja eesmärk on mängida julgelt. Me teame, et alagrupp on tugev, aga midage ette otsustatud ei ole. Keskendume enda tegevusele ja usume, et kui suudame oma tasemel mängida, on meil head võimalused ka edasipääsuks," ütles Hollas.

Et Remmelgat kimbutas hiljuti õlavalu, jättis ta vahele Rahvuste liiga finaali, ent lõppenud nädalavahetusel võideti üheskoos koduse karikasarja etapp Põltsamaal.

Igast neljaliikmelisest alagrupist pääseb edasi kolm paremat paari, alagrupi võitjad tagavad otse koha 16 parema seas, ülejäänud kaks jätkavad võistlust 24 seas.

Paari treener Rivo Vesik ütles samuti, et võimalused alagrupist kaugemale jõuda on Eesti esipaaril olemas. "Et edasi saada, on vaja võita üks mäng ja kindlasti on Liisal ja Heleenel selleks võimed olemas. Võib küll öelda, et nii-öelda paberil on selles alagrupis kaks paari tugevamad, aga seda tuleb ka väljakul tõestada. Lätlannad näitasid alles Jurmala etapil, et nemadki pole robotid ja võivad endast eeldatavalt nõrgematele kaotada," sõnas juhendaja.