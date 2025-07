Türgi soovib vormel-1 hooajakalendris püsivat kohta

Türgi autospordi liit teatas, et on valmis vajadusel võõrustama vormel-1 MM-etappi ning alaliidu soov pikemas perspektiivis on püsivalt üht MM-etappi võõrustada.

Türgi võõrustas esimest korda vormel-1 sarja etappi 2005. aastal ning tegi seda kuni 2011. aastani, mil vormelispordi kõrgeim sari rahalistel põhjustel Türgi kalendrist välja heitis.

Vormel-1 naasis aga Istanbul Parki ringrajale 2020. aastal, kui Türgi oli valmis koroonaviiruse poolt löögi saanud hooajal etappi võõrustama. Sari pidi naasma ka järgmisel aastal, aga Türgisse reisimine keelustati juunis enne MM-etapi toimumist. Oktoobris siiski etapp toimus, kui Singapur võõrustamisõiguse kaotas. 2020. aastal peeti MM-etapp tühjade tribüünide ees, kuid aasta hiljem said pealtvaatajad Istanbulis ka F1-autosid vaatamas käia.

Motorsport.com kirjutas teisipäeval, et Istanbul Park vahetas omanikke ning riigi parima ringraja valdamisõigus läks kohalikule autospordi liidule. Ametnikud teatasid koheselt, et sooviksid uuesti vormel-1 etappi võõrustada ning teha seda püsivalt.

Autospordi liidu president Eren Uclertopragi ütles portaalile, et ringrada oleks valmis juba järgmisel aastal kuninglikku sarja võõrustama. "Türgi valitsus on võtnud eesmärgiks vormel-1 hooajakalendrisse naasmise püsiva ja pikaajalise lepingu alusel," ütles alaliidu juht.

Sari on juba 2026. aasta võistluskalendri avalikustanud, aga Uclertopragi sõnul saab vajadusel mõne etapi ärajäämise puhul abikäe ulatada. "Erinevalt [koroonapandeemiast] ei soovi me aga sõite võõrustada ühe kaupa, soovime püsivat kohta kalendris ja pikaajalist kokkulepet," rõhutas ta.

Türgi autospordijuht lisas, et valitsus on andnud vajalikuks toetuseks kinnituse ning Motorsport.com spekuleeris, et Türgi GP saaks kalendrisse naasta 2027. aastal, mil Hollandi GP kalendrist kaob. Samas on ka Taimaa teinud suuri investeeringuid, et F1-sari nende poole vaataks.