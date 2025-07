Erki Urvik liitub Viimsi korvpalliklubiga

"Pärast mitmeid Tartus veedetud aastaid tundsin, et on õige aeg klubi vahetada. Olen veendunud, et Viimsi on minu jaoks just see õige koht. Siin on suurepärased tingimused, et areneda nii mängija kui ka inimesena, taas leida ja kasvatada kaduma läinud enesekindlust ning tõestada eelkõige iseendale, et suudan siin liigas stabiilselt ja meeskonnale kasulikult mängida," sõnas Erki Urvik.

"Usun, et meeskonnana suudame publikule pakkuda võitluslikku ja põnevat korvpalli, millega muudame iga vastase elu keeruliseks. Saalis näeme!"

"Erki on meile suurepäraseks täienduseks eesliini. Ta on ennast näidanud nii hea lauapalli hankijana kui ka hea viskajana. Tahame, et Erki teeks sellel hooajal Eesti-Läti ühisliigas ja Eesti meistriliigas individuaalselt sammu järgmisele tasemele. Kui sellega hakkama saame, on sellest võistkonnale suur abi. Ootan koostööd Erkiga ja usun, et temast saab meie meeskonna jaoks oluline lüli," sõnas Viimsi peatreener Valdo Lips

Tartu Ülikooli Korvpallikooli kasvandik Erki Urvik on viimased viis hooaega esindanud Tartut nii meeste esiliigas kui ka Eesti-Läti ühisliigas.

Möödunud hooajal teenis Urvik Tartu särgis Eesti-Läti ühisliigas keskmiselt 8,5 mänguminutit, viskas 3,2 punkti, võttis 1,1 lauapalli ning andis 0,2 resultatiivset söötu.

Meeste esiliigas teenis Erki keskmiselt 29,5 minutiga 16,7 punkti, võttis 8,2 lauapalli ning andis 3,5 resultatiivset söötu.

Lisaks klubikorvpallile on Urvik esindanud ka Eesti noortekoondist ning kuulus sel suvel ka 3x3 korvpalli rahvuskoondise rivistusse.