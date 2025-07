Groves sai ihaldatud võidu, Pogacar läheb pühapäeval üldvõitu vormistama

Eelviimasel etapil viitasid kõik märgid sellele, et viimasel 20 km hakkavad etapivõitjat selgitama kuus jooksikut, kuid siis kukkusid libedas kurvis hispaanlane Ivan Romeo (Movistar Team) ja prantslane Romain Gregoire (Groupama - FDJ).

Õnnetusest napilt pääsenud Groves hakkas seejärel tempot tegema. Britt Jake Stewart (Israel - Premier Tech) ja hollandlane Frank van den Broek (Team Picnic PostNL) suutsid temaga esialgu samas tempos püsida, aga 17 km enne lõppu hakkasid Stewart ja van den Broek omavahel koostöö puudumise üle vaidlema, mis andis Groves'ile ideaalse võimaluse rünnata.

Groves jättiski konkurendid maha ning teenis etapivõidu 54-sekundilise eduga van den Broeki ees. Kolmandana ületas finišijoone hollandlane Pascal Eenkhoorn (Soudal Quick-Step; +0.59).

26-aastase Groves'i jaoks oli tegemist karjääri esimese etapivõiduga Tour'il ning ta on nüüd võitnud vähemalt ühe etapi kõigil kolmel suurtuuril. Vueltal on ta saavutanud seitse ja Girol kaks etapivõitu.

Üldliider Pogacar lõpetas koos oma lähima jälitaja Jonas Vingegaardiga (Team Visma | Lease a Bike) grupis, mis kaotas võitjale pisut enam kui seitsme minutiga. Kokkuvõttes kaotab Vingegaard nelja minuti ja 24 sekundiga.

Kui Tour'i viimane etapp on traditsiooniliselt olnud rahulik mõõduvõtt, kus võitja mekib sõidu ajal šampanjat, siis tänavu lõppeb aasta teine suurtuur pisut teistmoodi. Sel aastal läbitakse Pariisis kolm keerulist ringi, kus on ka üks 1,1-kilomeetrine tõus, mille keskmine tõusuprotsent on 5,9%. Lisaks võivad kaarte segada kitsad ja käänulised teelõigud, millest mõned on kaetud munakividega.