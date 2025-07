Verstappen: Horneri lahkumine ei mõjuta minu tulevikku

Red Bull otsustas vaid paar päeva pärast Suurbritannia MM-etappi lõpetada töösuhte 20 aastat tiimipealikuna töötanud Christian Horneriga.

Neljal korral maailmameistriks tulnud Max Verstappen rääkis neljapäeval Belgia GP eel meediaga ja ütles, et Horneri lahkumine ei muutnud tema tuleviku osas midagi. "Ainus oluline asi on praegu see, et me töötame auto kallal ja proovime seda võimalikult kiireks teha," sõnas ta.

Verstappeni leping Red Bulliga seob teda meeskonnaga vähemalt 2028. aastani, kuid hollandlase tuleviku osas on palju küsimusi, sest tema lepingus on klauseleid, mis lubavad tal lepingust varem välja saada. Teadaolevalt on Mercedes teinud juba temale pakkumisi, aga 27-aastane vormeliäss keskendub praegu vaid oma meeskonnale.

"Viimased poolteist aastat pole läinud nii, nagu tahtsime. Proovime sel hooajal rohkem konkurentsi pakkuda, aga uued regulatsioonid segavad kaarte," rääkis ta.

Järgmisest aastast hakkavad vormelispordi kuninglikus sarjas kehtima uued mootori- ning kerereeglid, mis on kuulujutte ainult tugevdanud, sest arvatakse, et Mercedes on muutusteks kõige enam valmis. Verstappenilt küsiti ka otse, kas ta sõidab järgmisel hooajal Red Bulli eest.

"Võib juhtuda, et ma üldse ei ärkagi homme. Siis ei ole mingit sõitmis. Elu on ettearvamatu," vastas ta. "Aga ma olen suures pildis õnnelik ja mul on veel lootust. Minu eesmärk lepingu sõlmimisel oli, et sõidan selle meeskonnaga kuni karjääri lõpuni."

Vormel-1 jätkub sel nädalavahetusel Belgias Spa-Francorchampsi ringrajal.