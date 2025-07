Toobal: valiksarjaks peaks naiskond olema heas konditsioonis

Eesti lõpetab ettevalmistusega mängudega Läti vastu. Kõigepealt minnakse vastamisi reedel, 25. juulil kell 19.00 Kalevi spordihallis ja seejärel peetakse laupäeval, 26. juulil algusega kell 13.00 samas kohas ka avatud treeningkohtumine.

Eesti senine koondisesuvi pole palju rõõmu pakkunud, sest Soomele kaotati kõik neli mängu (kolm kontroll- ja üks treeningmäng) ja eelmisel nädalal tuli tunnistada ka Taani paremust.

"Taani kvaliteet on viimaste aastatega kõvasti tõusnud, peale on kasvanud uued mängijad, kes tegutsevad korralikes välisliigades. Need, kes kodumaal on, esindavad eurosarjas mängivat klubi," kirjeldas Eesti koondise peatreener Andres Toobal.

"Taani kvaliteeti näitab seegi, et Läti vastu said nemad 4:0 võidu ja Läti 3:1 võidu. Meie esituses jäi agressiivsusest puudu, kuigi kohati oli mängu küll. Peame igas mängus algusest peale olema väga hästi valmis," sõnas juhendaja mängu kohta, mille Eesti 2:3 kaotas."

Nüüd tuleb vastaseks aga lõunanaaber. "Läti vastu läheme võitu proovima võtta ja taktikalise poole pealt mõtleme sellele, kuidas valikmängudes Sloveenia ja Iisraeli vastu tegutseda," sõnas ta.

"Oleme korralikult treeninud ja eks väsimust ikka on, aga nüüd on koormused veidi alla toodud ja valiksarjaks peaks naiskond olema heas konditsioonis. Edasipääsulootuse püsimiseks on meil vaja ka esmalt Sloveenialt midagi kätte saada, kuigi ega see lihtne ülesanne pole."

"Koosseisu osas on meil asjad nüüdseks üsna paika loksunud, aga eks osade positsioonide puhul sõltub mängijate kasutamine konkreetsest päevast ja erinevatest teguritest, nurgaründajatest ja tempodest on enim vangerdamisruumi," lisas Toobal.

Eesti kohtub Sloveeniaga 2. augustil samuti Kalevi spordihallis ja Iisraeliga nädal hiljem hiljem neutraalsel territooriumil ehk Strumicas.