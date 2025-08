Toobal enne EM-valikmängu Sloveeniaga: peame teatud asjadega riskima

Eelmisel suvel alanud valikturniiril jäi C-alagruppi kuuluv Eesti naiskond alla nii Sloveeniale (0:3) kui Iisraelile (1:3). Samade vastastega kohtutakse ka sel suvel, kui pärast kodumängu Sloveeniaga minnakse 9. augustil Põhja-Makedoonias Strumicas vastamisi Iisraeliga. Sloveenia võitis eelmisel aastal 3:0 ka Iisraeli ja on seega alagrupi liider, kirjutab volley.ee.

Kokku on seitse alagruppi, igaühes kolm naiskonda. EM-finaalturniirile pääsevad kõikide alagruppide võitjad ja lisaks kõikide alagruppide peale viis paremat teise koha saajat.

Enne valikmänge pidas naiskond kontrollkohtumsi Soome, Läti ja Taaniga, kus ei õnnestunud võiduarvet avada.

Peatreener Andres Toobal ütles enne esimest valikmängu, et edu saavutamiseks peab naiskond riskeerima. "Meie võimalused tekivad siis, kui saame ise korralikult servitud. Kui neil on serv käes, on meil keeruline – neil on võimsad tempod ja kiirete pallidega on meil väga keeruline. Klass on Sloveenial hea ja ka peatreener tunneb Eesti naiskonda läbi ja lõhki [itaallane Alessandro Orefice juhendas varem eestlannasid-toim]. Ja peame teatud asjadega riskima ning natuke üllatama," sõnas Toobal.

"Riskeerivamalt peame tegustema servil ja ka teatud bloki valikutega, sest lihtsalt enda parimat andes ei pruugi sellest piisata. Peame mängima julgelt ja emotsiooni üleval hoidma ning kõik välja panema. Et uus rankingusüsteem on veel segane, siis isegi kui neil on edasipääs kindel, ei tule nad siia kindlasti kuidagi poolikult peale," lisas juhendaja.

Tervisemure tõttu ei saa Sloveenia vastu koondist aidata Marily Lass ja tema asemele toodi koosseisu Caterina Cicetti. "Loodetavasti on Marily järgmiseks mänguks tagasi rivis," sõnas peatreener.

Eesti koosseis mängus Sloveeniaga:

Sidemängijad: Karolina Kibbermann, Anni Põldma

Diagonaalründajad: Kertu Laak (kapten), Kadi Kullerkann

Nurgaründajad: Nora Lember, Kristiine Miilen, Nette Peit, Silvia Pertens, Caterina Cicetti

Temporündajad: Kätriin Põld, Johanna Sova, Mirjam Karoliine Kask

Liberod: Lisandra Tatrik, Janelle Leenurm

Peatreener: Andres Toobal, abitreenerid Marko Mett ja Valdis Radionenkov, ÜKE-treener Krete Junson, füsioterapeut Annabel Kutman, arst Mari Arak, statistik Mihkel Sagar.