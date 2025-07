Toobal: teeme kõik selleks, et naised oleks rohkem professionaalid

Eesti naiste võrkpallikoondis sel suvel Euroopa Hõbeliigat ei mänginud, aga juulis on seni kaotatud neljal korral Soomele ja korra Taanile. Puudujaid koondises ei ole. Mängijate klubivõrkpalli tase annab aga tunda.

"Meil on raske seda teha, kui me ei ole harjunud aasta läbi kaks korda päevas trenni tegema. Kui see jääb ainult mõneks kuuks aastas, siis on väga raske sammu edasi teha," sõnas Eesti koondise peatreener Andres Toobal ERR-ile.

"Me teeme siin kõik selleks, et naised oleks rohkem professionaalid ja saaks võimaluse minna [välismaale]. Aga see ei ole ainult treenerite või alaliidu teha. See on päris palju ka naistes endas."

Peatreener Toobal on jaganud kontrollmängudes koormust kõigile mängijatele ja toob välja, et üks suuremaid murekohti on geimide algused.

"Et me ei alustaks mänge kohe kolme-nelja või isegi viiepunktiliste kaotusseisudega," rõhutas ta. "Pärast seda suudame enam-vähem hoida seda mängu, aga pisikesi ja suuremaid mõõnasid tuleb vältida."

Toobali sõnul oleks selle vältimisel võimalused kõigi vastastega, aga samas tuleb anda aru, et vastasvõistkondade võrkpallurid mängivad profitasemel.

Sel reedel ja laupäeval kohtub Eesti Kalevi spordihallis kahel korral Lätiga.