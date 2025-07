Laak: mänguvõit on puudu, see teeks asjad värskemaks

Eesti naiste võrkpallikoondisel on enne augustikuiseid valikmänge ees veel kaks kontrollkohtumist Lätiga. Kuigi seni on piirdutud paari geimivõiduga, üritatakse valikmängudeks jõuda suve parimasse vormi

Eesti koondise esimese suvise valikmänguni on jäänud vähem kui kaks nädalat. Kontrollmängudega on saadud arvestatav koormus, valikmängudes loodetakse olla suve parimas vormis.

"Füüsiliselt sihime praegu kindlasti suve tippvormi," sõnas koondise kapten Kertu Laak ERR-ile. "Pärast neid kolme mängu on väike väsimus sees, aga saame uuesti hea hooga peale minna. Vaimselt ka - oleme geimivõite saanud, mänguvõit on puudu, see teeks asjad natuke värskemaks. Töötame selle nimel."

Sloveenia ja Iisraeliga on Eesti juba eelmisel aastal korra kohtunud, saadud teave võetakse endaga kaasa, aga seni veel vastaste vastu spetsiaalselt valmistatud ei ole. Pigem keskendutakse enda tegemistele.

"Konkreetselt Sloveenia vastu ei ole me veel hakanud valmistuma, aga eks me eelmisest aastast midagi mäletame," tõdes naiskonna kapten. "Põhiline asi on, et hoiaks oma mängu korras - keskendume sellele, et asjad saaksid korrektsed, saame enesekindluse sisse ja siis hakkame vaatama, mis teisel pool toimub."