Louisiana lemmiklaps lahkus puurist kodupubliku aplausi saatel

36-aastane Poirier kohtus kodupubliku ees tuttava vastase Max Hollowayga ning mehed jätkasid sealt, kus neil kuus aastat varem pooleli jäi. Esimeses raundis saatis Holloway Poirier' põrandale, aga Louisana mees suutis püsti tõusta. Teises raundis käis Poirier veel korra matil, aga toibus ka siis ning pani hiljem vastase ise põrutava paremhaagiga pikali.

Mehed madistasid puuris kõik viis raundi ning kohtunikud hindasid lõpuks ühehäälselt võitjaks 33-aastase Holloway, kes säilitas BMF meistrivöö.

Kuigi Poirier pidi kodupubliku ees kaotusega leppima, ei omanud see mingit tähtust: kõik silmad olid ikkagi Lafayette'is sündinud vabavõitleja peal, kelle jaoks oli see karjääri viimane matš. Ameeriklane andis taas endast puuris kõik ja publik tänas teda valju aplausiga. "Tunnen end hinnatuna ja nähtuna. Ma pole kunagi vabavõitlusest välja astunud ja seda kaugemalt vaadanud. See nädal on olnud uskumatu. Tunnen fännide, Louisiana ja [UFC] armastust," sõnas ta.

Poirier on üks võitlussarja sümpaatsemaid võistlejaid ning suurejooneliste võitude kõrvalt on ta teinud väga palju heategevuslikku tööd, kogudes oma kodulinnas õnnetumate abistamiseks suuri rahasummasid. Pühapäeva varahommikul jättis võitleja oma kindad matile ja kõndis viimast korda puurist välja, võttes endaga Louisiana osariigi lipu.

"Ma olen lihtsalt üks poiss, kes unistas rusikahoopide jagamisest," ütles profikarjääri jooksul 30 matši võitnud Poirier.

Poirier' tegi oma UFC debüüdi 2011. aasta esimesel päeval, aga kerkis kergekaalu võitlusklassis esile viis-kuus aastat hiljem. 2019. aastal teenis ta neljamatšilise võiduseeriaga tiitlimatši, aga Habib Nurmagomedov pani oma paremuse maksma. Poirier lõpetas siis legendaarse Conor McGregori karjääri ning võitles taaskord tiitli eest, aga brasiillane Charles Oliviera kägistas ameeriklase ära ja kuld lipsas taas Poirier' käte vahelt. Ameeriklane toibus aga ka sellest kaotusest ning teenis mullu suvel veel ühe võimaluse, aga Nurmagomedovi treeningkaaslane Islam Mahhatšev ei loovutanud samuti meistrivööd.

Meistritiitel jäi sisuliselt ainsaks asjaks, mida Poirier oma suurepärase UFC karjääri jooksul ei saavutanud.

Dustin Poirier's career was special to witness:



30-10, 1 NC in his MMA career

T-6th most wins in UFC history (22)

T-4th most KOs in UFC history (11)

T-5th most finishes in UFC history (15)

2nd most sig. strikes in UFC lightweight history

Former interim… pic.twitter.com/NWQYa1NMv4