McGregori luumurd andis Poirier'ile triloogias lõpliku võidu

Mcgregor alistas 2014. aastal enda tähelennu alguses Poirier'. McGregor ja ameeriklane kohtusid omavahel teist korda selle aasta alguses, kui Poirier iirlase teises raundis tehnilise nokaudiga alistas.

Pühapäeva varahommikul alustas iirlane kiirelt ning proovis plahvatuslike tehnikate abil kiirelt ameeriklase alistada. McGregor kasutas ka madalaid jalalööke, mis talle endale aasta alguses saatuslikuks said.

Ühel hetkel tabas Poirier iirlast tugeva kombinatsiooniga, mis pani McGregori klintši otsima. Ameeriklane viis siis võitluse puuri äärde, misjärel iirlane giljotiinvõttega võitu proovis. Poirier lipsas kägistusvõttest kiirelt välja ning vallandas siis iirlase suunas valangu küünarnukke ja rusikalööke, mis tabasid McGregorit täpselt.

Ligi 20 sekundit enne raundi lõppu lasi Poirier McGregori püsti, aga pärast mõnd lööki astus iirlane vasaku jala peale, misjärel jalg selgelt väändus ja murdus. Poirier'ile määrati tehnilise nokaudiga võit.

Suurejooneliste võitude ja julgete sõnavõttudega kuulsaks saanud McGregor ei hoidnud tagasi ka pühapäeva varahommikul, saates puuri ääres istudes Poirier' ja tema abikaasa suunas solvanguid. Poirier saatis McGregori suunas omalt poolt solvangu ning ütles pärast matši pressikonverentsil, et kuigi nende vaheline triloogia on läbi, tahaks ta iirlasega ähvarduste tõttu veel kohtuda, olgu neil puur ümber või mitte.

McGregorit ootab võika luumurru tõttu pikk taastumine, et saavutada see vorm, mis tegi temast mõned aastad tagasi UFC esistaari. Iirlane on alates 2018. aastast osalenud neljas matšis ja võitnud neist vaid ühe.

UFC juhataja Dana White ütles, et Poirier teenis võiduga võimaluse kohtuda Charles Oliveiraga, kelle käes on kergekaalu raskusklassi meistrivöö. See oleks Poirier' jaoks teine võimalus, 2019. aastal kaotas ameeriklane Habib Nurmagomedovile.