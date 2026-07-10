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McGregor naaseb viieaastase pausi järel võitluspuuri

Võitlussport
Conor McGregor ja Max Holloway
Conor McGregor ja Max Holloway Autor/allikas: SCANPIX/ZUMAPRESS.com
Võitlussport

Vabavõitlussarja UFC suurimate staaride hulka kuuluv Conor McGregor naaseb Eesti aja järgi öösel öösel vastu pühapäeva areenile, kui läheb Las Vegases vastamisi Max Hollowayga.

37-aastane McGregor võitles viimati UFC sarjas 2021. aasta juulis, kuid murdis Dustin Poirier' vastu jalaluu ning sai ameeriklase vastu teise järjestikuse kaotuse. UFC ajaloo esimene kahekordne meister pidi esialgu puuri naasma 2024. aastal, kuid matš ameeriklase Michael Chandleriga jäi ära, sest iirlane sai vigastada. Mullu selgus, et McGregorile määrati tol ajal dopingureeglite rikkumise eest 18-kuuline võistluskeeld, mis saigi läbi selle aasta märtsikuus.

McGregor tegeles vahepeal ettevõtlusega ja sukeldus ka filmimaailma, aga paraku on endine sulg- ja kergkaalu meister olnud ka mitmel korral seadusega pahuksis ning temaga on käinud kaasas ohtralt skandaale.

Enne naasmismatši toimunud pressikonverentsil kuulutas ta välja, et sulgkaaluklassis pole temast paremat võitlejat nähtud. Pühapäeva hommikul võitleb ta Hollowayga küll kergekeskkaalus, mis on ka vastase jaoks esimene selles kaaluklassis. "Kui vaadata nimekirja parimatest sulgkaaluklassi võitlejatest, siis ma olen nad kõik alistanud," rääkis McGregor. "Seepärast mulle Max vastasena nii väga meeldibki, ta on samuti paljude nende meestega võidelnud. Ta on teinud puuris suurepärase karjääri, saan tema vastu oma taset näidata."

34-aastane Holloway on samuti aegade parima sulgkaalu vestlusest läbi käinud. 2017. aastal võttis ta tiitlivöö legendaarselt Jose Aldolt, kelle McGregor vaid kaks aastat varem 13 sekundiga nokauteeris. Holloway kaitses tiitlit kolmel korral, aga kaotas seejärel selle Alexander Volkanovskile ning on pärast seda üritanud läbi lüüa ka kergkaalus, aga pole enam meistriks tulnud.

McGregor ja Holloway jaoks on tegemist korduskohtumisega, nad läksid omavahel vastamisi ka 2013. aastal, kui McGregor oma karjääri teises matšis toona 21-aastase Holloway üle võidu teenis.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

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