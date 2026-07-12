X!

McGregori kauaoodatud naasmismatš lõppes kiire vigastuse tõttu

Võitlussport
Conor McGregor alustas naasmismatši efektse löögiga, kuid rebestas maandudes ristatisideme
Conor McGregor alustas naasmismatši efektse löögiga, kuid rebestas maandudes ristatisideme Autor/allikas: SCANPIX/AP
Võitlussport

Vabavõitlussarja UFC legend Conor McGregor naasis pühapäeva varahommikul viieaastase pausi järel puuri, kuid vigastas oma esimesel löögil põlve ning Max Holloway sai tehnilise nokaudi.

McGregor võitles viimati UFC-s 2021. aasta juulis, peaaegu et täpselt viis aastat tagasi ning alustas kauaoodatud naasmismatši omaselt efektse hüppelt jalalöögiga. Paraku maandus 37-aastane iirlane kehvasti ning vigastas oma paremat jalga.

UFC ajaloo esimene kahekordne meister langes selili ja Holloway jagas talle mitu rusikahoopi, aga lubas siis iirlasel taas püsti tõusta. Paraku ei saanud McGregor aga jätkata ja kohtunik kuulutas matši 69 sekundi järel lõppenuks, Holloway sai võidu tehnilise nokaudiga.

"Mis ma ikka öelda oskan? Minu nägemine võttis põlvist nõrgaks!" ütles võidukas Holloway pärast matši. "Kui nägin, et ta oli viga saanud, ütlesin kohtunikule, et ta selle ära lõpetaks. Ta ei saanud jätkata, soovin talle kiiret paranemist. Me peame ühe korra veel võitlema, seeria ei saa nii lõppeda."

McGregor ja Holloway kohtusid esimest korda 2013. aastal, kui iirlane oma teises UFC matšis kolme raundi järel võidu võttis. Pärast matši avalikustas UFC juht Dana White, et iirlane rebestas tõenäoliselt paremas põlves ristatisideme. "Viis aastat on selles spordis igavik. Ma ootasin, et saame vähemalt üheraundilise sõja. Keegi ei teadnud, kui kaua Conor pärast nii pikka pausi vastu pidanud oleks."

McGregori eelmine matš UFC-s lõppes samuti vigastusega, kui eelmise aastakümnendi keskel tähelennu teinud võitleja murdis Dustin Poirier' vastu jalaluu.

Esimest korda kergekeskkaalus võidelnud Holloway sai väga lihtsa võidu ning sellega kaasnes väga suur preemia: teadaolevalt teenis Hawaiis kasvanud võitleja ligikaudu kolm miljonit USA dollarit.

Võitlusõhtul teenis suurepärase võidu ka inglane Paddy Pimblett, kes alistas Benoit Saint Denis' vaid 52 sekundi järel kägistusvõttega. Lisaks tegi Tokyo olümpiamängudel maadluses olümpiavõitjaks tulnud Gable Steveson oma UFC debüüdi ning saavutas esimeses raundis Elisha Ellisoni üle nokaudiga võidu.

Toimetaja: Kristjan Kallaste

Samal teemal

viimased uudised

17:29

Lensment sprintis end Saksamaa tuuril viiendaks

16:58

Välkmale Eesti meistriteks tulid Volodin ja Blokhin

16:31

McGregori kauaoodatud naasmismatš lõppes kiire vigastuse tõttu

15:47

Jäätmad tulid MK-etapil seitsmendaks

15:03

Taani tugitala jätkab karjääri Madridi Atleticos

14:30

Võrkpall lubab Venemaa tagasi mängima

14:11

Kirss ja Olesk võitsid koduse Euroopa karikaetapi

13:32

Iirimaal kukkunud Kõivul murdus rattaraam kolmest kohast

13:03

Vassiljevi ja Liepaja karikahooaeg lõppes kaheksandikfinaalis

12:32

Latsepov võitis Pühajärve ääres neljandat korda järjest

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

30.06

Markus Jürgenson: olen vana kooli mees, kirjutan märkmeid pastakaga vihikusse

30.06

Pehka: NBA draft'i ajal käib kulisside taga kõva mäng

29.06

Endrekson näeb neljapaadis perspektiivi: tuleb lihtsalt tugevamini tõugata

28.06

Joosep Susi: Tiit Karuksil on olnud alati jäägitu usk noortesse

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

02:50

Bellinghami väravad lõpetasid Norra teekonna ja viisid inglased poolfinaali Uuendatud

08:43

Alvareze iluvärav murdis kümnekesi jäänud Šveitsi lisaajal Uuendatud

09:29

Norralaste väide: pall puutus enne Inglismaa väravat kaameratrossi

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

11.07

Eesti golfikoondis kaotas napilt EM-finaali Uuendatud

11.07

Mitmeid matšpalle raisanud 21-aastane Noskova võitis Wimbledoni turniiri

11.07

Merino värav viis teist mängu järjest Hispaania edasi Uuendatud

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

11:31

Suri jalgpallur, kelle tõttu võeti kasutusele kollane ja punane kaart

08:31

Veesaar aitas Atlanta suveliigas võiduni

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo