McGregori kauaoodatud naasmismatš lõppes kiire vigastuse tõttu

McGregor võitles viimati UFC-s 2021. aasta juulis, peaaegu et täpselt viis aastat tagasi ning alustas kauaoodatud naasmismatši omaselt efektse hüppelt jalalöögiga. Paraku maandus 37-aastane iirlane kehvasti ning vigastas oma paremat jalga.

UFC ajaloo esimene kahekordne meister langes selili ja Holloway jagas talle mitu rusikahoopi, aga lubas siis iirlasel taas püsti tõusta. Paraku ei saanud McGregor aga jätkata ja kohtunik kuulutas matši 69 sekundi järel lõppenuks, Holloway sai võidu tehnilise nokaudiga.

"Mis ma ikka öelda oskan? Minu nägemine võttis põlvist nõrgaks!" ütles võidukas Holloway pärast matši. "Kui nägin, et ta oli viga saanud, ütlesin kohtunikule, et ta selle ära lõpetaks. Ta ei saanud jätkata, soovin talle kiiret paranemist. Me peame ühe korra veel võitlema, seeria ei saa nii lõppeda."

McGregor ja Holloway kohtusid esimest korda 2013. aastal, kui iirlane oma teises UFC matšis kolme raundi järel võidu võttis. Pärast matši avalikustas UFC juht Dana White, et iirlane rebestas tõenäoliselt paremas põlves ristatisideme. "Viis aastat on selles spordis igavik. Ma ootasin, et saame vähemalt üheraundilise sõja. Keegi ei teadnud, kui kaua Conor pärast nii pikka pausi vastu pidanud oleks."

McGregori eelmine matš UFC-s lõppes samuti vigastusega, kui eelmise aastakümnendi keskel tähelennu teinud võitleja murdis Dustin Poirier' vastu jalaluu.

Esimest korda kergekeskkaalus võidelnud Holloway sai väga lihtsa võidu ning sellega kaasnes väga suur preemia: teadaolevalt teenis Hawaiis kasvanud võitleja ligikaudu kolm miljonit USA dollarit.

Võitlusõhtul teenis suurepärase võidu ka inglane Paddy Pimblett, kes alistas Benoit Saint Denis' vaid 52 sekundi järel kägistusvõttega. Lisaks tegi Tokyo olümpiamängudel maadluses olümpiavõitjaks tulnud Gable Steveson oma UFC debüüdi ning saavutas esimeses raundis Elisha Ellisoni üle nokaudiga võidu.