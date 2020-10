Nurmagomedov kaitses tiitlit ja lõpetas seejärel karjääri

32-aastane Nurmagomedov sai ameeriklase Justin Gaethje teises raundis kägistusvõttesse ja langes pärast võitu emotsionaalselt areenile põlvili. Südamehaigusega võidelnud Nurmagomedovi isa ja treener Abdulmanap suri juulis koroonaviirusest tingitud probleemide tagajärjel.

"Rääkisin kolm päeva tagasi oma emaga. Ta ei tahtnud, et läheksin ringi ilma isata, aga lubasin talle, et see jääb minu viimaseks võitluseks, ja kui olen oma sõna andnud, pean sellest kinni pidama," ütles emotsionaalne Nurmagomedov.

2008. aastal karjääri esimese võidu teeninud Dagestani võitleja saldoks jäi 29-0, UFC kergkaalu meistrivööd kandis ta alates 2018. aasta aprillist, kaitstes tiitlit nii Gaethje kui Dustin Poirieri ja Conor McGregori vastu.