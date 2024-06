Südikalt võidelnud Poirier pidi jälle tiitlimatšis kaotusega leppima

USA idarannikul New Jerseys toimunud võitlusõhtu peamatšis läksid vastamisi 32-aastane Mahhatšev, kelle jaoks oli see kolmas kord oma tiitlivööd kaitsta ning 35-aastane Poirier, kes sai kolmandat korda võimaluse kaaluklassis meistriks tulla.

Matš algas nagu oodatud oli, kui 2016. aastal sambo maailmameistriks tulnud Mahhatšev ameeriklase põrandale viis ning teda seal terve raundi hoidis. Teises raundis suutis Poirier aga vastase mahaviimised tõrjuda ning mõnel korral Mahhatševit rusikaga torgata.

Kolmas raund möödus taaskord Mahhatševi juhtimisel, kui ta klintšis ameeriklast põlvega tabas. Siis surus ta Poirier' seina äärde ja viis matši taas põrandale, kuid ameeriklane toibus kiiresti ning pääses ohtlikust olukorrast. Neljandas raundis hoidis Poirier matši taas jalgadel ning suutis vastase puuri äärde viia, kus ta suurepärase küünarnukilöögiga dagestanlase veritsema pani.

Otsustavas raundis püsisid mehed umbes kaks minutit jalul ja Poirier andis vastasele taas paar vopsu, aga Mahhatšev viis siis suurepärase võttega võitluse taas matile ning asus kägistusvõttet jahtima. Poirier pääses esimesest katsest, aga Mahhatševil õnnestus siis D'arce'i võttesse minna ning ameeriklane oli sunnitud kaks minutit ja 18 sekundit enne matši lõppu alla andma.

