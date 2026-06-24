X!

UFC legend Poirier pöördus pärast vahistamist avalikkuse poole

Võitlussport
Dustin Poirier
Dustin Poirier Autor/allikas: SCANPIX/PX Images/ABACA
Võitlussport

Endine UFC täht Dustin Poirier tunnistas pärast sel nädalal toimunud vahistamist, et vajab abi tippspordist loobumisega kohanemisel. Tema sõnul on karjääri lõpetamine osutunud oodatust raskemaks ning ta soovib alkoholiga seotud probleemidele abi otsida.

37-aastane ameeriklane peeti sel nädalal Atlantas kinni kahtlustatuna avalikus kohas joobes olemises. Politsei avaldatud kehakaamera salvestisel on näha, kuidas ärritunud Poirier ähvardab lennujaamas politseinikku pärast seda, kui ta väidetavalt lennukist maha tõsteti. Hiljem rahunes ta maha ning tänas ametnikke nende professionaalse käitumise eest.

Poirier kirjutas hiljem Instagramis, et võitlusspordist loobumine ei ole talle kerge olnud.

"Olen punktis, kus vajan abi. Võitlusest loobumine pole mulle kerge olnud ja alkohol pole lahendus. See rikkus mu isa elu ja ma ei lase sel enda oma rikkuda. Mu perekond väärib mind sajaprotsendiliselt. Püüan teha kõik endast oleneva, et oma mõtteid korrastada ja astuda õigeid järgmisi samme," kirjutas ta.

Avalikus kohas joobes olemise eest võib Georgia osariigis määrata kuni aastase vangistuse, kuni 1000 USA dollari suuruse rahatrahvi või mõlemad karistused.

Poirier lõpetas 16 aastat kestnud MMA-karjääri eelmisel aastal. Ta debüteeris UFC-s 2011. aastal ning teenis seal 32 matšist 22 võitu. Endine ajutine kergekaalu meister alistas karjääri jooksul teiste seas Conor McGregor, Max Holloway ja Justin Gaethje. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist on ta töötanud UFC ülekannete analüütikuna.

Toimetaja: Anete-Elisabeth Luukas

MM-i tänased mängud
21.50
ETV
B-alagrupp
Šveits – Kanada
Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Markus Jürgenson

viimased uudised

13:40

UFC legend Poirier pöördus pärast vahistamist avalikkuse poole

13:02

Saudi Araabia ja Iraagi lippe ei asetata MM-il murule

12:29

Snuukri maailmameistri kodust varastati heategevuseks mõeldud annetusraha

11:51

Infantino kaitses MM-il kasutusele võetud joogipause

11:17

Eesti naiskond saavutas 3v3 saalihoki MM-il viienda koha

10:39

Noorte rannavõrkpalli karikasarja avaetapil selgusid võitjad

10:26

TÄNA OTSE | Kanada ja Šveits selgitavad B-alagrupi võitja

10:05

Rekordimees Ronaldo: ma olen tagasi

09:27

Prantsusmaa peab Norra vastu mängima peatreenerita

08:55

Mehhiko piirab MM-i mängu ajaks alkoholimüüki

etv spordisaade

ülekannete kava

vaata järele

VAATA ÜLEKANDEID

kuula podcasti

kuula spordisaadet

raadiouudised

13.06

Kristal leedukate kurjadest kirjadest: päris äge ju!

11.06

Otto Oliver Olgo: Spursil on play-off'is vähem vilumust

02.06

Kalev/Cramo president: teeme seda fännide ja emotsioonide pärast

24.05

Matthias Kalev: näpuga tuleb näidata neile, kes teadlikult reegleid rikuvad

20.05

Eesti parkuuritippe ootab juunis märgiline jõuproov

GALERIID

leia meid facebookist

Loetumad uudised

23.06

Portugal sai viieväravalise võidu, Ronaldo võttis Eusebiolt krooni Uuendatud

23.06

Olümpiavõitja andis kolmandat korda positiivse dopinguproovi

06:32

Henri Veesaar ei osutunud NBA draft'i avavoorus valituks Uuendatud

01:18

Inglismaal jäid vastuolulise otsusega mängus Ghanale väravad löömata

03.06

2026. aasta jalgpalli MM-finaalturniiri tulemused ja tabeliseisud

23.06

Mbappe kerkis Klosega ühele pulgale, Haalandilt samuti kaks tabamust

08:14

Otse-eetri pahameel maksis ajakirjanikule MM-i töö

14.05

Jalgpalli MM-finaalturniiri ülekannete ajakava

07:54

Horvaatia lõi Modrici 200. mängus Panamale ühe värava, Colombia sai teise võidu

23.06

Erki Noole õpilase Vannineni hooaeg sai enneaegse lõpu

tv10 olümpiastarti

multimeedia

kergejõustik

võrkpall

vormelisport

jalgrattasport

vehklemine

käsipall

male

olümpialiikumine

üles
Hea lugeja, näeme et kasutate vanemat brauseri versiooni või vähelevinud brauserit.

Parema ja terviklikuma kasutajakogemuse tagamiseks soovitame alla laadida uusim versioon mõnest meie toetatud brauserist:
Google Chrome logo
Firefox logo
Safari logo
Internet Explorer logo
MIcrosoft Edge logo