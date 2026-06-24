UFC legend Poirier pöördus pärast vahistamist avalikkuse poole

Endine UFC täht Dustin Poirier tunnistas pärast sel nädalal toimunud vahistamist, et vajab abi tippspordist loobumisega kohanemisel. Tema sõnul on karjääri lõpetamine osutunud oodatust raskemaks ning ta soovib alkoholiga seotud probleemidele abi otsida.

37-aastane ameeriklane peeti sel nädalal Atlantas kinni kahtlustatuna avalikus kohas joobes olemises. Politsei avaldatud kehakaamera salvestisel on näha, kuidas ärritunud Poirier ähvardab lennujaamas politseinikku pärast seda, kui ta väidetavalt lennukist maha tõsteti. Hiljem rahunes ta maha ning tänas ametnikke nende professionaalse käitumise eest.

Poirier kirjutas hiljem Instagramis, et võitlusspordist loobumine ei ole talle kerge olnud.

"Olen punktis, kus vajan abi. Võitlusest loobumine pole mulle kerge olnud ja alkohol pole lahendus. See rikkus mu isa elu ja ma ei lase sel enda oma rikkuda. Mu perekond väärib mind sajaprotsendiliselt. Püüan teha kõik endast oleneva, et oma mõtteid korrastada ja astuda õigeid järgmisi samme," kirjutas ta.

Avalikus kohas joobes olemise eest võib Georgia osariigis määrata kuni aastase vangistuse, kuni 1000 USA dollari suuruse rahatrahvi või mõlemad karistused.

Poirier lõpetas 16 aastat kestnud MMA-karjääri eelmisel aastal. Ta debüteeris UFC-s 2011. aastal ning teenis seal 32 matšist 22 võitu. Endine ajutine kergekaalu meister alistas karjääri jooksul teiste seas Conor McGregor, Max Holloway ja Justin Gaethje. Pärast sportlaskarjääri lõpetamist on ta töötanud UFC ülekannete analüütikuna.