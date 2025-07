Eesti sai golfi meeskondlikul EM-il 14. koha

Eesti mängis viimasel päeval Islandiga 13.-14. koha peale. Islandi koondis suutis sel korral võidu noppida skooriga 3,5:1,5. Võidupunkti tõi koju foursome paar Kevin Christopher Jegers-Ralf Kivi ning Mattias Varjuni mäng oli jõudnud 17. griinile viigiseisus ning mõlemal oli kasutada 3+ meetrine birdie putt, kuid sel hetkel tuli mäng pooleli jätta, kuna Markus Varjunil tuli vastase liidri vastu tunnistada 18. griinil kaotust, vahendab Eesti Golfi Liit enda kodulehel.

See tähendas, et üldseis oli Islandil võiduks piisav, kuna varem juba olid kaotust pidanud tunnistanud Richard Teder ja Carl Hellat. Seega jäi Markus Varjunil seekord saamata järjekordne võit ühe tippamatöörgolfari vastu, kuna Gunnlaugur Arni Sveinsson asub hetkel maailma amatöörgolfi edetabelis 17. kohal. Seejuures suurema osa mängust eestlane juhtis, kuid saatuslikuks sai 16.-17. raja kaks järjestikust kolme puti griini, kus oli suurepärane võimalus mäng oma kasuks ära lõpetada.

Eelmise aasta neljanda koha järel olid ootused muidugi kõrgemad, kuid 14. koht on siiski ajaloos paremuselt viies tulemus. Lisaks neljandale kohale on kaks korda saadud 11. koht ning korra 12. koht. Järgmisel aastal on võimalik koduväljakul üritada taaskord pääsu kaheksa hulka.

Finaalis võitis Itaalia üllatavalt kindlalt 6,5:0,5 Taani meeskonda ning krooniti teist korda Euroopa meistriks. Esimene tiitel pärineb aastast 1999, kui turniir toimus Itaalias. Pronksmedalid sai sel korral Inglismaal, kes kodupubliku kurvastuseks alistas Iirimaa 4:3.