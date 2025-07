Teder alustab karjääri esimest suurturniiri: ta tahab kõiki turniire võita

Tederist saab neljapäeval esimene eestlane, kes osaleb ühel neljast suurturniirist ehk Majorist. Eesti Golfi Liidu peasekretär Kristo Raudam rääkis ERR-ile, mida Briti lahtised endast kujutavad, kes seal kaasa löövad ning millised on eestlase mehe võimalused maailma tippude seas silma paista.

"Tegemist on kõige vanema Majoriga, seda on kõige kauem mängitud. Võiks öelda, et kõige prestiižsem ja väärikam," alustas Raudam. "Eriliseks teeb selle see, et seda mängitakse alati Links-tüüpi väljakutel Inglismaal või Põhja-Iirimaal. Loomulikult, kuna tegemist on esimese eestlasega nii kõrge tasemega turniiril, siis meie jaoks on see eriline sündmus."

"Links-väljakud on tavaliselt mere äärde rajatud, loodusliku natuuriga väljakud. Need on tuultele avatud ja väga tihti saab vihma krae vahele. Ookeanituuled ei ole üldse lihtsad, palli kontrollimine sellistes tingimustes toob esile mängijate erilised omadused ehk näitab ära, kes kõige paremini hakkama saab," lisas Raudam.

The Openi ehk Briti lahtiste võitjate nimekiri on tõeliselt legendaarne ning turniiril on võidutsenud näiteks Tiger Woods, Jack Nicklaus, Rory McIlroy ja Phil Mickelson. 1860. aastal alanud turniiri esimeseks võitjaks tuli Willie Park Sr., enim võite on Harry Vardoni nimel, kes võidutses kuus korda aastail 1896-1914.

Tiitlikaitsja on maailma edetabelis kolmandal kohal asetsev Xander Schauffele, aga tänavu oodatakse ka esinumber Scottie Scheffleri ja kodupubliku ees võistleva Rory McIlroy vahelist võitlust.

Kuhu Teder selles pingereas asetseb? "Saame teada selle turniiri käigus, kus ta täpselt paikneb. Kindlasti teeb oma osa esimese turniiri surve ja pinge, arvestades, kui palju tähelepanu talle on pööratud," arvas Raudam. "See annab võimaluse võrrelda võimeid, näha oma puudujääke ja tugevusi."

"Ta on päris pika löögiga mängija, mis tähendab, et kui ta harjutusgriinil tegi väikese võistluse Bryson DeChambeauga, kes on kaks korda US Openi võitnud, siis ei jäänud ta väga palju alla. DeChambeau nägi kurja vaeva, et lõpuks viimase löögiga Richardist dravieriga (kauglöögikepp - toim) kaugemale lüüa. Kindlasti see on üheks trumbiks, Richard on väga pika löögiga mängija," lisas Raudam.

Richard Teder ja caddie Janar Toomesso Autor/allikas: West Lancs Golf Club

Teder teenis koha Openil vingel viisil, kui jõudis West Lancashire'i väljakutel toimunud kvalifikatsiooniturniiril lisaradadele ehk play-off'i. Teder saatis täpse löögiga kolmandal lisarajal palli 80 jardilt auku ning temast sai selle löögiga esimene eestlane, kes suurturniirile peale pääsenud.

The Open algab neljapäeval ning Teder saab kindlasti mängida ka reedel. Pärast seda sõelutakse 156-st mängijast välja veidi üle 70, kes mängivad ka nädalavahetusel. "Teades Richardi iseloomu, siis ta tahab kõiki turniire võita. Aga oleme realistid veidi: Major-turniire pole amatöörid väga kaua võitnud," ütles Raudam.

Realistlik eesmärk oleks Eesti Golfi Liidu presidendi sõnul hõbemedal, mis antakse parimale amatöörmängijale. "Arvan, et eesmärk number üks oleks cut'ist läbi saada, mis ei ole üldse kerge eesmärk. Teine eesmärk oleks olla üheksa amatööri seas parim ja saada Silver Medali omanikuks. See oleks suur au Eesti golfile ja Richardile ennekõike," lisas Raudam.

"Seda on võitnud nii Tiger Woods kui Rory McIlroy omal ajal. Richardil on, mida püüa!" lõpetas ta.