Keila Coolbet pikendas Margus Pahviga lepingut

Keila Coolbeti korvpallimeeskond teatas, et Margus Pahv jätkab klubis ka tuleval hooajal.

"Eesootavalt hooajalt ootan nii isiklikku kui ka meeskondlikku arengut – eesmärk on teha vigade parandus ja pakkuda publikule rohkelt võite ning nauditavat mängu. Hooaja lõpuks võiks ka midagi käegakatsutavat ette näidata… Kütame Koopa kuumaks!" kommenteeris ta klubi ühismeedias.

"Margus on käinud väikesest peale läbi kõik meeskonna kasvamise etapid. Meistriliigas on ta iga hooajaga muutunud küpsemaks ja meeskonnale vajalikumaks mängijaks. Tegemist on universaaliga, keda saab vajadusel kasutada erinevates rollides," sõnas mängumehe isa, Keila Coolbeti peatreener Peep Pahv.