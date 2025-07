Pogacar võttis Prantsusmaa velotuuri liidrisärgi

Evenepoel lõpetas 33-kilomeetrise temposõidu ajaga 36.42 ning kerkis sellega kindlalt esikohale, alistades Edoardo Affini (Team Visma | Lease a Bike) aja 33 sekundiga. Pärast Evenepoeli said lähte veel kaheksa ratturit, aga keegi belglasest paremini ei sõitnud.

"Teadsin, et mul on hea võimalus, aga jalgadega peab töö ikka ära tegema ja kõik läks plaanipäraselt. Tegin tugeva lõpu ja ei tunne, et oleksin palju kiiremini sõita suutnud," rääkis Evenepoel pärast etappi. "Võti oli selles, et hoidsin esimesel kümnel kilomeetril samamoodi tempot nagu lõpus, tulin kiirusega hästi toime."

Küll tõukas Tadej Pogacar veel Affini kolmandaks ning pälvis temposõidul Evenepoeli järel teise koha (+0.16). Pogacar sai tasuks kollase liidrisärgi, võimsa temposõidu teinud Evenepoel jätkab üldarvestuses teisel kohal (+0.42) ning kolme sekka mahub veel prantslane Kevin Vauquelin (Arkea - B&B Hotels; +0.59).

Temposõidule kolmandalt kohalt vastu läinud Jonas Vingegaard (Team Visma | Lease a Bike) kaotas kõvasti aega ning jätkab neljandal kohal (+1.13), edestades Matteo Jorgensoni (Team Visma | Lease a Bike; +1.22) ning seni liidrisärki kandnud Mathieu van der Poeli (Alpecin - Deceuninck; +1.28).

Tour de France jätkub neljapäeval 201,5 kilomeetri pikkuse etapiga, mis viib ratturid Bayeux' vallast Vire Normandie'sse. Tee peale jääb viis kolmanda ja üks neljanda kategooria tõus.