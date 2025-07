Kaasiku teenis MM-il koha esikümnes, Lauri Sild sai 20. koha

Naiste viie kilomeetri pikkusel distantsil näitasid võimu rootslannad, kes teenisid kindla kolmikvõidu. Esikoha pälvis legendaarne Tove Alexandersson ajaga 33.17, talle järgnesid Sanna Fast (+1.02) ning Hanna Lundberg (+2.26).

Evely Kaasiku lõpetas andis endast lõpusirgel kõik ja ületas joone ajaga 37.30 (+4.13), millega jäi põhjanaabri Marika Teiniga jagama seitsmendat kohta. Kaasiku jaoks oli see parim koht maailmameistrivõistlustel, kaks aastat tagasi sai ta lühirajal kümnenda koha. Ühtlasi kordas Kaasiku eestlannade parimat MM-i kohta: 1999. aastal pälvis Külli Kaljus tavarajal samuti seitsmenda koha.

"Poodiumikohast puudu jäänud 13 sekundit jäävad hingele kripeldama – need sekundid oleks mitmest kohast võtta saanud," rääkis Kaasiku. "Võib-olla paar teevalikut läksid kehvasti, aga kiirus oli hea ja vajutasin ka julgelt pidurit, kus seda vaja oli."

"Esikuuiku koht oleks olnud lihtsalt tehtav täna. Medal jäi veidi kaugele. Ma veel seitsmendaks jäämisega rahul ei ole, aga olgu see väike tekkinud tusasus väetiseks homsele tavarajale. Kiirus on igatahes väga hea. Sujuva jooksuga ja õigete teevalikutega stardist finišini on ka tavarajal kõik võimalik nagu näitas ka eelmise aasta EM-i viies koht," lisas Kaasiku.

Margret Zimmermann lõpetas ajaga 51.05 ning pälvis 44. koha, Marianne Haug oli temast poole minuti võrra aeglasem ning sai 45. koha.

5,8 kilomeetri pikkusel meeste lühiraja võistlusel tõid Eirik Langedal Breivik ja Kasper Harlem Fosser Norrale kaksikvõidu: Breivik lõpetas ajaga 33.42, Fosser jäi temast 34 sekundi kaugusele. Esikolmikusse mahtus veel rootslane Anton Johansson (+1.07), kes edestas šveitslast Matthias Kyburzi vaid sekundiga.

Lauri Sild kaotas finišis võitjale nelja minuti ja 58 sekundiga, eeljooksudes head kiirust näidanud vanem vend Timo finaalis ei startinud, sest otsustas MM-il keskenduda ülejäänud distantsidele.

"Kaotasin paaril korral hea kontakti kaardiga ja sellega ka aega. Mulle sobis eilne ülitehniline eeljooksu maastik paremini, lootsin midagi sarnast tänagi, aga pigem pääses tänasel rajal maksvusele toores jõud ja kiirus. Nüüd tuleb keskenduda laupäevasele teatejooksule," ütles Lauri Sild.

Neljapäeval võisteldakse tavarajal, ETV2 ja ERR-i spordiportaali otseülekanne algab kell 14.10.

Eesti orienteerumiskoondis. Autor/allikas: Eesti Orienteerumisliit

Enne võistlust:

Tänavune MM toimub Kesk-Soomes Kuopios tuntud Tahko suusakeskuse ümbruses. Võistlustules on 45 riigi koondised – 151 meest ja 125 naist.

Kavas on kolm medaliala: kolmapäeval lühirada, neljapäeval tavarada ning laupäeval teatejooksud.

MM algas teisipäeval lühiraja kvalifikatsiooniga. Kokku oli nii meestel kui ka naistel kolm eeljooksu, millest igast pääses edasi tänasesse finaali 15 kiiremat.

Evely Kaasiku ja Lauri Sild saavutasid oma eeljooksudes teise ja Timo Sild kolmanda koha ning teenisid finaaliks väga head stardipositsioonid. Samuti tagasid endale finaalikoha Marianne Haug ja Margret Zimmermann (mõlemad 14. kohaga).

Eesti koondise koosseisu kuuluvad veel Kristo Heinmann, Jürgen Joonas ja Annika Rihma. Koondist juhendab kohapeal treener Olli-Markus Taivainen ning abistab füsioterapeut Sander Jürs.

Kõikidele finaalidele saab kaasa elada ETV2 ja ERR-i spordiportaali vahendusel.