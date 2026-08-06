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Lauri Sild kindlustas koha MK-etapi A-finaalis

Orienteerumine
Lauri Sild MM-i lühirajal
Lauri Sild MM-i lühirajal Autor/allikas: Touho Häkkinen
Orienteerumine

Tšehhi ja Austria piiri lähedal Vyšší Brodi ümbruses peeti kolmapäeval orienteerumise maailmakarikasarja lühi- ja tavaraja eeljooksud. A-finaali pääsemiseks tuli oma eeljooks lõpetada 20 parema hulgas.

Mägisel ja kivisel maastikul ning enam kui 30-kraadises kuumuses õnnestus neljast eestlastest A-finaali pääseda Lauri Sillal, kes sai kaheksa kilomeetri läbimise eest 16. koha. 

"Kohaga jään rahule, olen isegi veidi üllatunud, sest tehniliselt tegin üsna hea soorituse, kuid füüsiliselt oli kogu rada selles palavuses tõeline kannatamine. Rajal olles ei olnud ma sugugi kindel, kas sellest jooksust A-finaaliks piisab. Nüüd on koht olemas nii tava- kui ka lühiraja finaalis, kuid olen otsustanud, et tavarada ma ei jookse. Keskendun lühirajale ja kasutan homse päeva tänasest pingutusest taastumiseks," ütles Sild.

Kõige napimalt jäi A-finaalist välja Ossi Rasmus Priks, kes lõpetas oma eeljooksu 21. kohal. 

"Läksin rajale hea tundega ja suutsin ka järskudel tõusudel joosta, kuid raja lõpus hakkas kuumus tunda andma. Tehniliselt ei tulnud aga hea päev – tegin mitu eksimust, neist kolm suuremat. Kuna see oli alles minu teine MK-etapp, võtan seda kogemusena. Mul on tavaraja B-finaalis veel võimalus pääseda lühiraja A-finaali," lausus Priks.

Kolmanda Eesti mehena oli stardis Jürgen Joonas, kes jäi enda eeljooksus 35. kohale.

"Vaatan optimistlikult homsesse päeva. Tuleb pea külmana hoida ja teha tavaraja B-finaalis hea jooks, et püüda veel lühiraja A-finaali jõuda," ütles Joonas.

Eesti ainsa naisvõistlejana oli stardis Sigrid Ruul, kes lõpetas oma eeljooksu 26. kohaga.

"Raja algus oli väga tehniline ja maastik mulle harjumatu, mistõttu liikusin seal konkurentidest aeglasemalt. Edasi muutus rada väga füüsiliseks ning juba avakilomeetri järel oli kurk kuumusest täiesti kuiv. Sain aru, et hoian kivistel laskumistel alateadlikult kevadel vigastatud jalga, mis maksis samuti aega. Homseks lubatakse vihma ja loodan, et see ka tuleb, sest muidu kujuneb tavarada lausa ellujäämiskursuseks," rääkis Ruul.

Toimetaja: Lisette Holst

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